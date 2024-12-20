國防秘辛》空軍昔建台版「TOP GUN」未成 成今戰術專精、台法交流伏筆

今年度參與「台法交流」的空軍幻象2000-5戰機，於跑道上滑過IDF戰機所在的機堡前。（本報資料照，記者游太郎攝）

〔記者陳治程／台北報導〕空軍年度跨國聯訓「台法交流」本（12）月初在花蓮基地落幕，一個半月的訓期間，除台、法飛官組成的幻象2000-5、以及假想敵中隊的F-16V陣容外，IDF戰機亦現身其中，是三機在戰術專精班外再度「同框」，規模直逼「天龍操演」；然而，空軍曾在二代戰機成軍初期，有意將各自的戰專班整合成新的指揮部、打造台版「TOP GUN」，可惜最終因茲事體大，並未如原規劃精神落實。

前空軍副司令丶退伍中將范大維先前接受本報《軍武頻道》專訪時表示，空軍現役三型主力戰機在2000年代換裝成軍後，因換裝模式各不同，他觀察到各聯隊間文化有所差異，但部分赴美受訓的F-16戰機飛行員返國後，在聯隊間就有「自我感覺良好」的優越感，與國內飛官相比更是「自成一格」，不利擴訓與聯合作戰；因此，空軍當時有意將各機種的「戰術專精班」，整合成新的戰訓指揮部，希望讓各機隊間的「作戰語言」互通。

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前空軍副司令、現任欣欣客運董事長范大維。（本報資料照，記者劉宇捷攝）

范大維接著說，這個戰訓指揮部的構想，是在時任空軍司令沈國禎期間籌劃，主要是想將花蓮401聯隊（今5聯隊）第17作戰隊、新竹499聯隊（今2聯隊）第28作戰隊，以及台南443聯隊（今1聯隊）第1作戰隊整合，在花蓮佳山基地成立新單位，每年定期進訓，希望各機隊能有共通的「訓練語言」。

然而，這個案子後來在接受國防部審查時，被認為編裝方面的變動過大，最終收到了「不同意票」，讓台版「TOP GUN」鎩羽而歸，而當時奉命籌備、設計部徽，甚至有望成為首任指揮官的范大維，聽到國防部的回覆也只能放下手中的計畫書，回到本職崗位上繼續工作。

不過，隨著解放軍近年對我海、空域襲擾加劇，空軍也調整訓練模式，除聯合作戰計畫演練，去（2023）年的「聯合戰術專精班」就能看見三型二代機同框；本月剛結束的「台法交流」跨國聯訓中，也再度看到空防鐵三角實施聯合演練。儘管當年的「TOP GUN」計畫未能實現，但「聯戰任務訓練」已是現今空軍主流，因此，在戰演訓持續進行下，未來也有望看見更多二代機們「同框」的氣勢身影。

空軍今（2024）年度「台法交流」期間，罕見出現三型主力戰機在花蓮基地「同框」的盛大場面。（本報資料照，記者游太郎攝）

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