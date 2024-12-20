神龍小組高空跳傘 三人疊傘特技頻發

傘訓學員及神龍小組今天從4500呎的高空跳下，3名神龍小組成員自由落體相互聚集身綁煙霧裝置，開傘前分開，是為「炸彈開花」；降落過程擺出Y字形、三人疊傘等。（記者廖振輝攝）

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〔記者吳哲宇／屏東報導〕國防部今天在陸軍空訓中心展現傘兵實地跳傘訓練戰力，神龍小組人員以高超跳傘特技技巧，呈現高空滲透丶三人疊傘等高難度技巧，獲得全場讚歎喝采。

神龍小組平時演練除了表演的高跳高開之外，在作戰任務上，也會進行高跳低開操演。據了解，在1萬呎高空滲透部分，最遠可達20公里，但因為台灣地形因素，目前至多為8公里，同時近年國安單位以及軍方著重的關鍵基礎設施防護，相關傘訓單位也都有進行演練，不過並非直接跳到關鍵基礎設施中，而是會選在周邊3、4公里位置。

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國防部今天在陸軍空訓中心展現傘兵實地跳傘訓練戰力，神龍小組人員以高超跳傘特技技巧，呈現高空滲透丶三人疊傘等高難度技巧，獲得全場讚歎喝采。（記者廖振輝攝）

而在今日跳傘操演中，傘訓學員及神龍小組從4500呎的高空跳下，其中，3名神龍小組成員自由落體相互聚集身綁煙霧裝置，開傘前分開，是為「炸彈開花」；降落過程擺出Y字形、三人疊傘等，其中三人疊傘透過操縱傘具，使傘員成立體三角，從下方仰視只見一隻傘，高難度操縱令人讚歎弗如。

神龍小組潘益龍士官長表示，平時主要負責基本傘訓、特種地形及高空跳傘等教學訓練。今天學員進行的是滲透專長訓練班，完訊後必須要向上一階進行高空滲透跳傘專長訓練，再依序進行高空跳傘師資班，才能成為神龍小組的一員。至於武裝跳傘，則是專精或專長訓練班的人才有，使用滲透傘也是。

針對跳傘訓練是否有跟國外軍隊交流，他則予以否認。

訓練跳傘的空訓中心教勤營營部連謝純萍上兵表示，她目前正在受高空滲透跳傘儲訓班隊，跳傘次數是40次才能完訓，今天是跳第4次。同時，因為在台灣只有國軍才能體驗到高空跳傘，因此她也期許自己能完訓往更進階的高空專精班前進，更希望成為神龍小組的一員。

國防部今天在陸軍空訓中心展現傘兵實地跳傘訓練戰力，神龍小組人員以高超跳傘特技技巧，呈現高空滲透丶三人疊傘等高難度技巧，獲得全場讚歎喝采。（記者廖振輝攝）

今日跳傘操演中，傘訓學員及神龍小組從4500呎的高空跳下，3名神龍小組成員自由落體相互聚集身綁煙霧裝置，開傘前分開，是為「炸彈開花」；降落過程擺出Y字形、三人疊傘等，其中三人疊傘透過操縱傘具，使傘員成立體三角，從下方仰視只見一隻傘，高難度操縱令人讚歎弗如。（記者廖振輝攝）

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