國防秘辛》駕F-5夜間飛花蓮鑽山像進黑洞...范大維任務前先開車跑一遍

現任欣欣客運董事長、前空軍中將副司令的范大維，回憶起那段初征戰飛行的各種經歷，從開整天車觀察飛行路徑，到東、西部夜航的空間錯亂障礙，細數不完。（記者劉宇捷攝）

〔記者劉宇捷／台北報導〕在反制雷達與隱身技術還未問世的年代，「夜間飛行」或「低空飛行」是當時匿蹤的最有效、也最流行的作法。現任欣欣客運董事長、前空軍中將副司令的范大維，回憶起那段初征戰飛行的各種經歷，他曾為了低空訓練安心順利，從花蓮一路開到南橫山谷，就為了看好沿途的每一個電桿威脅，也曾分享夜間飛行時，台灣西部與東部的巨大視覺落差！

空間錯亂的夜航

范大維回憶民國70年代末，國軍已開始飛行F-5E戰機，僅少部分還在飛行F-5A，當時剛入部隊不久後被轉調到花蓮，由於已會飛行F-5E戰機，所以開始加入戰備與夜航訓練等。他說，那個時候的夜航大概一個月會有1次，每次大概在空1-2小時就會落地，時間有時候會是半夜或是跨子夜。

請繼續往下閱讀...

范大維表示，在花蓮夜航環境就是黑的一蹋糊塗！當時花蓮的夜航主要是往北飛，然後去空中踩點（航點, Waypoint），不像現在戰機較先進，可能會有攔截訓練之類的科目。戰機起飛後，向北都是一片漆黑，然後轉入中央山脈飛到高峰，印象中第一個航點好像是"Tango"，接著是桃園國際機場，然後轉苗栗後龍，接著轉回程向東。

從西部飛向中央山脈還好，一切都還是燈火亮亮的，但只要穿越了中央山脈並開始下降到一個高度，周圍的一切瞬間一片漆黑有如黑洞，此這時理當會有花蓮市的燈火，但塔臺會指示要轉彎準備返回機場，這時花蓮的燈火會出現在頭頂上，非常的反常甚至會產生空間錯亂的感受，許多剛到花蓮飛的飛官，都要克服這種東、西部落差的心理障礙。

范大維回憶民國70年代末，國軍已開始飛行F-5E戰機，僅少部分還在飛行F-5A，當時剛入部隊不久後被轉調到花蓮並開始加入戰備與夜航訓練等，亦包括穿山炸射訓練。（資料照）

穿山谷炸射 開車觀察電桿

此外，低空在山谷間飛行也是范大維當時飛F-5練炸射的必修課目，戰機起飛後向南從秀姑巒溪出海口開始，低空沿著花東縱谷向南飛，然後飛到台東池上向右轉進南橫公路的山溝中，一路蜿蜒又向上飛，直到天池後扣飛行桿向下往西部平地飛，最後在屏東萬巒一帶鑽出，然後飛到靶場去投彈。

他分享，雖然飛行前都會有圖資可以預作參考規畫，但由於過地開發，地貌改變的很快，例如原本很空的山谷突然就長了一根電塔或電桿出來，雖然飛行高度可能撞不到但仍相當近，心理壓力也可能造成危險，畢竟低飛一不小心推桿向下就撞地了。

這科目緊張嗎？范大維笑著表示肯定會，所以有一次他還特別利用休假的時間，自己開車從花蓮開始，沿著飛行路徑一路穿過南橫開到屏東一遍，就為了好好觀察路上所有可能的障礙，好讓飛行時有所準備。後來他得出的心得是，所有的高壓電線衣錠是跟著山頭走，過河谷的時候也一定跟著橋附近走，所以遇到橋就是拉高或是跟著橋的兩邊走，基本上就不會撞電線了。

不過他也說，像這樣開車其實是有點不切實際的，因為作戰區環境不可能像這樣還開車去逛一遍，至於開車走一遍有沒有用其實也見仁見智，有些飛行員頂多靠學長口耳相傳也大概能飛。然而，這項課目後來被裁撤掉了，范大維也指出，現代的作戰環境與科技，不再那麼需要靠著地形去做掩蔽，不過他個人也認為這項技能訓練還是要有，畢竟必要閃躲時還是要會鑽啊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法