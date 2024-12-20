才被我立委建議收購 美海軍「提康德羅加級」巡洋艦升級不力遭檢討

美國海軍「提康德羅加級」巡洋艦「長津號」（CG-65）。（美軍DVIDS網站）

〔記者陳治程／綜合報導〕海軍近年展開康定、成功級等水面艦升級，同時進行輕型巡防艦建建造、下一代主戰艦設計，持續強化我國制海戰力；日前有立委在立法院國防委員會中表示，建議國防部向美爭取收購二手「提康德羅加級」巡洋艦，以填補我國新艦戰力形成前的缺口。然而，美國海軍近日卻因該級艦延壽升級不力，原定11艘中最終僅3艘接受升級，遭美國審計署（GAO）糾正並要求檢討全案規劃。

美國審計署當地時間17日發布報告指出，美國海軍原預劃在2012年退役部分的「提康德羅加級」（Ticonderoga-class）巡洋艦，由於遭國會否決，海軍便轉提階段性的延壽升級計畫，目標在2026財年（FY2026）前完成11艘同級艦的現代化改裝、使其得延長服役5年。該報告更直言，由於海軍工程延宕、虛擲經費且施工品質低落，導致該級艦延壽不如預期。

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美國海軍「提康德羅加級」巡洋艦「順化市號」（CG-66），已於2022年提前退役。（美軍DVIDS網站）

此外，在美軍正式啟動延壽前，原規劃升級的11艘提康級艦就有4艘被排除；剩餘7艘中又有4艘升級後，在前（2022）年、今（2024）年先後退役，導致合計37億美元（約1195億台幣）經費中的18.4億美元（約594億台幣）付諸流水，形成財政浪費。

根據《美國海軍學會新聞》（USNI News）報導，這七艘規劃升級的巡洋艦為「考佩斯號」（CG-63）、「甘迪斯柏格號」（CG-64）、「長津號」（CG-65）、「順化市號」（CG-66） 「安齊奧號」（CG-68）、「維克斯堡號」（CG-69）以及 「聖喬治角號」（CG 71）。這七艘艦除「長津號」和「安齊奧號」完成升級、「聖喬治角號」升級中外，其餘同級艦皆提早退役。

美國海軍針對「提康德羅加級」巡洋艦延壽升級實施情形。自2012年以來，海軍原預劃升級的11艘軍艦中，先後有4艘遭排除、4艘升級後提前退役，導致最後僅剩3艘能延壽，且未全數升級完成。（美國審計署官網）

前國防部長邱國正2022年曾闡明，國軍並無引進二手提康巡洋艦的規劃；然立法國防委員會立委林憶君近日又重申，建議國軍向美方爭取收購該級艦，以補新型防空作戰艦服役前的戰力空隙，與軍方立場形成對比。由於現正值年度預算審議期間，未來是否會再有相關規劃與討論，仍待觀察。

民眾黨立委林憶君本周於國防委員會議會期間，向國防部提出收購美軍二手提康級巡洋艦的建議，但前國防部長邱國正早於2022年闡明無相關規劃。鑒於台海情勢升溫，府、院間是否重新討論相關規劃，仍有待觀察。（本報資料照）

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