講武堂》歐錫富：美國2024年中國軍事與安全發展報告簡析

中共解放軍海軍「遼寧號」航艦(舷號16)。(新華社)

歐錫富(中共政軍與作戰概念研究所 研究員兼所長)

(原文刊載於國防安全研究院網站即時評析,本報獲國防院同意全文轉載)

在西方聖誕節前夕,美國國防部公布《2024年中華人民共和國軍事與安全發展》(Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China)報告,作為「聖誕節禮物」,其要點如下:

共軍組織結構改革受挫

2024年4月北京宣布改組戰略支援部隊,調整為軍事航天部隊、網路空間部隊與新成立信息支援部隊,直屬中共中央軍事委員會,信息支援部隊協調與管理軍事網路與通信系統。調整後共軍有陸軍、海軍、空軍、火箭軍等四個戰區級軍種,以及軍事航天、網路空間、信息支援與聯勤保障部隊等四個副戰區級部隊。2015年12月成立戰略支援部隊是中央軍委主席習近平軍事改革重點之一,強調航天網電一體戰,被視為維護國家安全的新型作戰力量,是新質作戰能力的重要增長。改組戰略支援部隊,顯示特種專業部隊整合不易,不但未能促進作戰效能目標,反而造成彼此的內耗與紛擾。

共軍海軍海警海上民兵聯防

海巡安平級「吉安號」巡防艦,本(12)月12日下午以一對一併航方式,全程監控中國海警2304號船。(本報資料照,海巡署提供)

報告指出,共軍海軍、海警與海上民兵彼此協調越來越好。中國主要依賴海警與海上民兵執行海上脅迫行動,同時選擇性動用共軍海軍盯梢敵船,一旦有狀況即能快速反應。台海周邊情況,東海與南海略有不同。過去中國對台進行海上軍事脅迫與恐嚇,主要動用共軍海軍艦艇。2024年5月9日海警在金門水域展開「安海2024」漁業安全救援演練,4艘海警船闖入我國禁限水域,製造所謂不存在禁限水域的「金門模式」。5月23-24日共軍展開「聯合利劍-2024A」演習,海警船駛近烏丘、東引周邊海域。10月14日共軍開展「聯合利劍-2024B」演習,海警4個編隊12艘海警船,環繞台灣巡航管控,將金門模式擴展到台灣本島,海警加入共軍文攻武嚇的灰色地帶威脅行列。至於海上民兵,一般相信大陸漁船在台海周邊從事有系統的情監偵等工作,背後勢必存在編組與訓練安排,甚至參與共軍演習,這些都需要密切觀察與重視。

共軍第一島鏈外聯合作戰與力量投射能力有限

中國於本月9至11日間,設立北至江浙、南至廣東沿海的7處空域保留區。(整理自美國聯邦航空局;取自Google Map;記者陳治程、涂鉅旻製圖)

共軍在12月9-11日舉行沒有命名的演習,在華東開設7處「空域保留區」,第一島鏈內從北到南部署約90艘艦艇,展現控制第一島鏈內海域實力。報告認為共軍第一島外聯合作戰與力量投射能力有限,主要在於遠程後勤保障能力不足。共軍突破第一島鏈在於包圍台灣與抗擊外軍可能干預。一旦共軍在第一島鏈外足以抗擊外軍,其攻台的可能性大增。報告提出台灣因應之道在發展不對稱概念與戰力,同時平衡不對稱戰力與基本戰力,基本戰力能應付共軍在台海周邊海空域進行灰色地帶行動,台灣更透過全社會途徑持續強化防衛韌性。

