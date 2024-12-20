駐日美軍F-15C/D戰機全數撤離 五代機輪防嘉手納等F-15EX進駐接替

位於嘉手納基地的第67飛機後勤分隊官兵，本（12）月6日和該基地最後一架F-15C戰機同框合影，象徵駐日F-15C/D戰機的撤離返美任務已告完成。（美軍DVIDS網站）

〔記者陳治程／綜合報導〕駐日美軍近年持續進行機隊更新，其中前進部署超過40年的F-15C/D戰機，自前（2022）年底開始分批撤離戰機與飛官後，便由美國本土的F-22、F-35戰機輪駐沖繩嘉手納基地；而據美軍近日發布的照片顯示，日本最後一架F-15C/D戰機已在本（12）月初自基地返美，正式進入基地空防的過渡期，待美國國防部規劃的F-15EX「鷹II式」戰機進駐沖繩後，才算完成戰力更新。

美軍「國防視覺資訊發布服務」（DVIDS）昨（19）日一張攝於本月6日的團體照顯示，嘉手納基地的第67飛機後勤分隊（67th Aircraft Maintenance Unit）全體官兵與一架F-15C戰機同框合影，並在標題寫著「最後一架鷹式戰機」（The last Eagle），顯示這正是最後一架準備運離沖繩的同型機。

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駐日美軍的F-15C/D至今已部署45年，面對機體老化、區域局勢變化，美國國防部除分批撤離該機隊，也確定由全新的F-15EX戰機，接替基地未來的空防任務。（駐日美軍沖繩嘉手納基地官網）

位於日本沖繩的第18戰鬥機聯隊（18th Wing），是美軍唯一仍在海外操作F-15C/D型機的作戰單位，其所屬戰機自1979年部署至今已有45年；隨著機隊屆壽、區域局勢變化，駐日美軍前（2022）年12月起便分階段展開機隊返美作業，並派遣其他地區的F-22、F-35等戰機輪調駐防，銜接機隊更新期間的空防需求。

來自阿拉斯加第525遠征戰鬥機中隊的F-22戰機，今年10月輪駐沖繩。（駐日美軍沖繩嘉手納基地官網）現輪調於沖繩嘉手納基地的美國空軍F-16C戰機，隸屬第77戰鬥機中隊。（記者劉宇捷攝）

隨著返美作業進行，嘉手納基地的F-15C/D戰機也逐漸清空，隨著該型機在今（2024）年8月在基地完成告別飛行後，象徵撤離工作已到尾聲；美國國防部此前也已拍板，未來將由量產中的F-15EX「鷹II式」（Eagle II）戰機接力進駐嘉手納，但由於美國本土部隊尚在換裝中，因此還要等待一段時間，才會等到全新升級的F-15戰機前來西太平洋。

今年7月出廠的首架F-15EX量產型機，準備起飛交付空中國民兵第142聯隊。（美軍國民兵官網）

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