海空軍雷達站性能提升反制共軍 提升監偵能量又要能機動部署

軍人之友社榮譽理事長李棟樑（中）今天率領敬軍團，慰問北部高山偏遠地區駐軍，頒發春節慰問金及禮品，犒慰官兵戍守辛勞。圖為海軍位在北部地區的雷達站，海軍司令唐華上將陪同（右四）。（圖：軍聞社提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕為因應共軍機艦擾台以及三不五時對台軍演行動，海空軍現正進行各式制海丶防空雷達的性能提升，軍方人士今天指出，主要是提升海空監偵能量，同時為了能夠機動部署，也增添不少設備上的採購。

海軍現有雷達站都位在高山或是偏遠地區，多數設備已逾二十年，關鍵性零組件超過壽期，籌獲不易，加上舊式雷達裝備的抗干擾能力較弱，需執行裝備的性能提升，以強化對海上目標的監偵能力，這項計畫分成籌獲近丶中丶遠程雷達等裝備性能升，及設立雷達情資整合中心大樓等等，全案共計50.5億元，預計在119年度完成。

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至於空軍的雷達性能提升部分，主要是TPS/FPS-117雷達的性能提升，軍方人士說，為解決消失性商源問題，掌握低RCS值（雷達散射截面）目標動態，增加早期預警時間以有效支援聯合防空作戰丶截擊作戰及國土防衛作戰等等，必須提升現有戰管雷達整體偵蒐能力，掌握低RCS值目標威脅，以滿足新增指揮管制任務的需求。全案為14.8億元，規劃在115年底以前完成。

李棟樑榮譽理事長慰問哨所執勤官兵。（軍人之友社提供）

中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑今天率領敬軍團，在國防部副部長徐衍璞上將、海軍司令唐華上將、空軍司令鄭榮豐上將等人陪同下，前往慰問北部高山偏遠地區駐軍，頒發春節慰問金及禮品，犒慰官兵戍守辛勞。從軍方發佈的敬軍活動照片顯示，敬軍地點應是海空軍位在北部地區的雷達站。

軍方人士表示，李棟樑理事長今天在敬軍活動中親切問候官兵，感謝他們24小時堅守崗位、監控敵情，默默為國家安全犧牲奉獻；李榮譽理事長強調，國軍一直在默默付出，是國家安全、社會安定的堅實後盾，他會持續與大家站在一起，為官兵加油打氣，當國軍最有力的靠山。

李榮譽理事長在與官兵代表合影後，逐一頒發春節禮品，表達對弟兄姐妹們的敬意與感佩；值得一提的是，李榮譽理事長深感官兵戍守辛勞，決定加贈各單位100箱泡麵，並在離開營區前，特別慰問各哨所執勤人員，希望每位官兵都能感受到來自軍友社及社會各界的關懷與溫暖。

李棟樑榮譽理事長前往偏遠地區軍事單位敬軍慰問。（圖：軍聞社提供）

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