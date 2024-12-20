榮民榮眷基金會頒贈清寒榮民子女獎助學金 1400人次受惠

榮民榮眷基金會今（20）日舉行113學年第1學期清寒榮民子女獎助學金頒贈典禮，由退輔會主委嚴德發主持頒贈。（圖：榮民榮眷基金會提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕榮民榮眷基金會今（20）日舉行113學年第1學期清寒榮民子女獎助學金頒贈典禮，由退輔會主委嚴德發主持頒贈，共計有200餘位受贈學生及家長代表出席與會。此次清寒榮民子女獎助學金，共計發放近1,400人次，金額1,500餘萬元。

嚴德發主任委員除代表所有的榮民袍澤與眷屬，感謝徐增壽文教基金會、寶佳公益慈善基金會、社會各界企業團體及善心人士，捐款贊助清寒榮民子女獎學金與就學補助，幫助清寒榮民子弟減輕負擔，努力向學。同時也勗勉與會同學們，在接受這份補助的同時，能體察這份心意，謝謝這些曾經幫助過基金會、榮民前輩、社會賢達與慈善團體。

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會中同時播放基金會製作的「榮民形象」動畫影片與「大愛如風」微電影。「榮民形象」是以幽默有趣的動畫方式，介紹資深榮民對國家的貢獻及新時代榮民的樣貌；同時也告訴與會的同學們，「榮民」一詞的來歷以及對國家社會的貢獻。

「大愛如風」微電影，則是以榮民伯伯善行義舉為主軸，分別介紹蘇斌、楊正榮（故）、彭榮彥（故）、劉明芝、卿治國、夏允強（故）等六位榮民伯伯的事蹟。他們一輩子捍衛國家、守護我們的家園。如今，這群英雄們雖然在時光的流逝中逐漸老去；但是，他們依然一本初衷，將一生克勤克儉的積蓄，毫無保留的捐獻給需要照顧的榮民袍澤及眷屬，這種大愛無私的精神，如風行大地，一代接一代傳承。

嚴主委期盼讓在座同學們能瞭解榮民伯伯的大愛初心及對國家、社會的感恩回饋，進而獲得更多社會大眾認同與迴響，共同加入傳承行列，將愛傳送到每一個需要的地方。也希望同學們在接受這份獎補助的同時，能努力向學，勇敢築夢，將來學有所成，效法榮民伯伯回饋社會國家的精神，為國家創造更加美好的未來。

榮民榮眷基金會董事長丶退輔會副主委陳進廣（左二）與受獎人合影。（圖：榮民榮眷基金會提供）

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