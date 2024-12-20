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軍武 > 國防MIT > 潛艦國造

預算初審過關海鯤號即巧妙「現身」！台船完成「軸系校中作業」移塢

2024/12/20 20:15

海鯤號完成「軸系校中作業」，今天從測試碼頭浮移至乾塢。（圖由台船提供）海鯤號完成「軸系校中作業」，今天從測試碼頭浮移至乾塢。（圖由台船提供）

首次上稿 17:48
更新時間 20:15（加入海鯤號「現身」照片）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕國造潛艦後續艦預算19日在立院外交及國防委員會初審通過，海鯤號今（20）日在台船測試碼頭巧妙的短暫現身。台船宣布， 潛艦國造原型艦海鯤軍艦完成泊港的「軸系校中作業」，今日由測試碼頭浮移至乾塢，執行水線下測 試調整項目，將持續完成各項測試工作，穩健進入海 上測試（SAT）階段。

海鯤號建造進度為國人關注焦點，目前正在台船進行泊港測試，國防部長顧立雄曾透露，預計2025年3月、4月進行海上測試，按合約11月交艦。

海鯤號再度現身台船測試碼頭，台船發布新聞稿表示，海鯤號已經完成泊港的「軸系校中作業」，今天由測試碼頭浮移至乾塢，執行水線下測試調整項目及最終傾測試驗等作業。

台船強調，「海鯤軍艦」將持續完成各項測試工作，確認一切安全無疑慮下，再穩健地進入海上測試（SAT） 階段。透過逐項完成驗測，達成交艦目標，並誠請國人支持潛艦國造後續艦，強化國防自主能量。

台船為潛艦國造斥巨資打造海昌廠。（記者洪臣宏攝）台船為潛艦國造斥巨資打造海昌廠。（記者洪臣宏攝）

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