美對台軍售積壓數年 華爾街日報：川普上任可能進入「清倉期」

台灣向美國採購的108輛M1A2T戰車。（歐新社檔案照）

〔編譯林家宇／綜合報導〕華爾街日報20日報導，台灣向美國採購的M1A2T戰車，首批38輛於15日抵達，雖然獲得有「地表最強戰車」之稱的尖端武器，但從下單到運達耗時5年之久，凸顯在對中國擔憂日益增長的環境下，美國軍工產能所背負的沉重壓力。不過，軍事專家預期，就在候任總統川普即將上任之際，美方將進一步消化對台積壓的武器交付。

美國國防部發言人彼特．阮（Pete Nguyen）表示，五角大廈正與國防承包商密切合作擴大產能，加快交付對台軍售品項，「盡可能最大程度地將台灣置於優先」。他也強調，漫長的交付時程並非只發生在台灣，而是全球性的挑戰。

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台灣是在2019年6月川普第一任期內，向美國採購108輛M1A2T戰車，首批到貨日程原定於2022年，卻因武漢肺炎（Covid-19）疫情和緊隨而來的烏俄戰爭、中東衝突，導致美國國防工業產能緊繃，進而影響對台交付武器時程。

華府智庫「卡托研究所」（Cato Institute）學者葛梅茲（Eric Gomez）指出，台灣已支付但未交付的武器系統金額，在今年一度達到200億美元（約6539億台幣），但情況在近期開始改善，除了最新接收的M1A2T戰車，還有10月收到的首批11套「高機動性多管火箭系統」（HIMARS，海馬斯）。

葛梅茲指出，「從此刻至2026年底，我們會進入一段時期，武器系統的供應不會有額外延誤，大批軍售品項應會在接下來幾年內完成交付」。

在2015年歐巴馬政府時期通過、號稱「戰車殺手」的反裝甲、反灘岸作戰武器「拖式2B」（TOW-2B）飛彈，據我國國防部書面報告，1700枚預計今年底全數運抵；2019年採購的66架F-16V戰鬥機，空軍也對在2026年接收抱持樂觀態度。

川普第2任期的對台政策仍未明朗，但按其屢次要求台灣增加軍事開支，以及任命魯比歐擔任國務卿、國家安全顧問瓦爾茲等對中鷹派成員的思維，國防安全研究院戰略與資源研究所所長蘇紫雲認為，將有利於台灣取得期盼已久的武器。

儘管不清楚台灣的採購清單會列入哪些特定武器，但分析家認為，M1A2T戰車是一件「一石二鳥」的交易，不但向川普政府表達台灣願意投資提升自衛能力，也確實加強了抵禦中國入侵台灣本土的實力。

美國智庫「蘭德公司」高級國防分析師葛羅斯曼（Derek Grossman）表示，「某些人或許會爭論台灣採購的高價武器是否實用，但我認為，台灣對於如何用錢做出明智的決定」。

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