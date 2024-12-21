駐日美軍陸戰隊移駐關島 專家：協防台灣為決定性因素

美國駐沖繩陸戰隊近期開始轉移約100名隊員至關島。專家指出，此舉除減輕沖繩負擔外，防範中國、俄羅斯潛在攻擊和協防台灣等戰略，都是華府開始行動的考量因素。 （美聯社檔案照）

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國駐沖繩陸戰隊近期開始轉移約100名隊員至關島，是美國和日本自2006年就駐日美軍轉移達成共識以來首度付諸實行。香港「南華早報」20日引述軍事學者、專家指出，此舉除減輕沖繩負擔外，防範中國、俄羅斯潛在攻擊和協防台灣等戰略，都是華府開始行動的考量因素。

半數以上的駐日美軍駐紮在面積不到日本國土1％的沖繩，對當地社會、環境帶來衝擊，甚至發生由美軍犯下的謀殺、強暴等犯罪行徑，該地居民的困擾和憤怒日積已久。2012年美日安全保障磋商委員同意駐沖繩的1.9萬名陸戰隊員中，有9000人會移往海外，其中約4000人至關島，其餘轉至夏威夷等地。

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根據美日聯合聲明，支援美日安保條約執行的「美國海軍陸戰隊第3遠征軍」（III MEF）後勤支援部隊開始轉移至關島，是相關規劃制定數十年來首次實施。日本政府同意提供最高28億美元經費，在關島建造新軍事設施，用於美軍與日本自衛隊聯合演訓。

傳統上涵蓋沖繩、台灣的「第一島鏈」，被視為阻絕中國人民解放軍進入西太平洋區域的重要戰略防線，美軍移出沖繩因而引發第一島鏈嚇阻力減弱的疑慮。

中國軍事評論員宋忠平認為，隨著解放軍打擊目標的能力提升，美軍駐日基地處在極不安全的狀態下，「威脅不僅來自中國飛彈，還有俄羅斯的飛彈。這讓美國產生顯著的憂患意識」。他認為，美國被迫思考部隊轉移的同時，也在建立包括關島及周邊島嶼，甚至澳洲在內的「新第一島鏈」。

新加坡拉惹勒南國際關係學院資深學者許瑞麟指出，美軍陸戰隊的重新部署部分基於「總體戰略需要」，使部隊能夠散佈於受中國飛彈威脅程度日漸增加的第一島鏈；而關島與第一島鏈距離甚遠，部隊在防禦上可享有戰略縱深，但無論是在台灣還是南海，都得花更多時間才能部署在戰場。

許瑞麟認為，美軍陸戰隊可在台灣周邊甚至本島做為快速部署部隊，擔綱主要先鋒，或許也能掌握監控主要咽喉點的關鍵戰略節點，限制或阻斷解放軍行動。

澳洲智庫「澳洲戰略政策研究所」（ASPI）資深分析師戴維斯（Malcolm Davis）表示，美軍轉移是為了提升關島在解放軍攻擊下的存活機會；關島是美軍防衛台灣的關鍵，可以預期中國會試圖對關島發動猛烈飛彈攻擊，摧毀美軍基地，「陸戰隊能夠率先協防關島，抵禦任何中國可能發動的攻擊，例如解放軍特種部隊的突擊」，「其次，在某些情境下，尤其是在持久戰中，陸戰隊能夠重新部署台灣，若有必要，與其他陸戰隊和陸軍部隊奪回島嶼」。

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