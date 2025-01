我國M1戰車弱點與戰鬥優勢為何？ 烏戰車指揮官實戰分析

我國接裝號稱「陸地最強王者」的M1戰車(左),然而面對現今日新月異的戰場環境到底表現如何?同樣使用M1戰車且投入實戰(右)的烏克蘭可以做為借鏡。(圖片擷取自軍聞社、@RALee85的X影片/劉宇捷編輯)

〔記者劉宇捷/綜合報導〕台灣於本週一接裝首批38輛美製M1A2T戰車,這款號稱「陸地最強王者」的重型戰車,是我國陸軍戰車部隊的新利器!然而,面對現今日新月異的戰場環境到底表現如何,同樣使用M1戰車且投入實戰的烏克蘭可以做為借鏡。近期一位從前線攻擊下倖存的M1戰車指揮官,公開了M1戰車在戰鬥中的優點及缺點,值得參考;他指出,M1保護乘組員的設計很有效,但原始車頂的防護、美軍的訓練,以及相應的配套仍有不足。

這位烏克蘭的戰車指揮官,當時與車組員在前線附近的公路奔馳,在4-6波FPV攻擊無人機的輪番攻擊下倖存,甚至無人受傷;影片顯示,俄軍FPV攻擊了車頂與左側砲塔下方。據軍聞網站《THE WARZONE》今(21)日報導,這位深有感觸的指揮官向關注俄國國防政策的美國外交政策研究員羅伯·李(Rob Lee)說明他的經驗見解。

Russian telegram channels posted videos of fiber optic cable FPV strikes on a Ukrainian Abrams tank in Kursk oblast last week. Aside from a concussion, the crew survived without injury and made it back to friendly lines. @KofmanMichael and I spoke to the commander of the tank… pic.twitter.com/piqapqvVMv