我國M1戰車弱點與戰鬥優勢為何？ 烏戰車指揮官實戰分析

我國接裝號稱「陸地最強王者」的M1戰車（左），然而面對現今日新月異的戰場環境到底表現如何？同樣使用M1戰車且投入實戰（右）的烏克蘭可以做為借鏡。（圖片擷取自軍聞社、@RALee85的X影片/劉宇捷編輯）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕台灣於本週一接裝首批38輛美製M1A2T戰車，這款號稱「陸地最強王者」的重型戰車，是我國陸軍戰車部隊的新利器！然而，面對現今日新月異的戰場環境到底表現如何，同樣使用M1戰車且投入實戰的烏克蘭可以做為借鏡。近期一位從前線攻擊下倖存的M1戰車指揮官，公開了M1戰車在戰鬥中的優點及缺點，值得參考；他指出，M1保護乘組員的設計很有效，但原始車頂的防護、美軍的訓練，以及相應的配套仍有不足。

這位烏克蘭的戰車指揮官，當時與車組員在前線附近的公路奔馳，在4-6波FPV攻擊無人機的輪番攻擊下倖存，甚至無人受傷；影片顯示，俄軍FPV攻擊了車頂與左側砲塔下方。據軍聞網站《THE WARZONE》今（21）日報導，這位深有感觸的指揮官向關注俄國國防政策的美國外交政策研究員羅伯·李（Rob Lee）說明他的經驗見解。

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Russian telegram channels posted videos of fiber optic cable FPV strikes on a Ukrainian Abrams tank in Kursk oblast last week. Aside from a concussion, the crew survived without injury and made it back to friendly lines. @KofmanMichael and I spoke to the commander of the tank… pic.twitter.com/piqapqvVMv — Rob Lee （@RALee85） December 19, 2024

烏軍指揮官指出，M1「艾布蘭」戰車的砲塔砲塔頂部設計有所謂的「防噴板」（blowout panels），這些薄板安裝在砲塔後部的彈藥儲存室上方，它們的設計目的是在當戰車受到撞擊，導致砲彈殉爆的情況下，將爆炸的力量向上排出使衝擊波遠離乘員。他讚嘆表示，由於彈藥與乘員完全分開，因此乘組員有機會在攻擊中倖存，這與俄系的T系列戰車完全不同。

Here is the abrams blowout panels working, Despite the violent explosion, the vehicle was apparently not destroyed and the crew did not die. pic.twitter.com/NBTBT9W8kP — 2S7 Pion （Trost） （@Trotes936897） December 27, 2023

從上述的中東實戰影片末段可見，這項設計被證明是有效的，儘管戰車可能就此癱瘓；當然，這同時也必須歸功於M1相當厚的複合裝甲防護，在生存性上取得了很好的取捨，這些都是過時的M60戰車所沒有的。烏軍進一步表示，「艾布蘭」最有價值的優勢在於，當擁有更多額外的裝甲或防護方法時，它能在惡劣的條件下挽救人的生命。

「防噴板」（blowout panels）安裝在砲塔後部的彈藥儲存室上方，它們的設計目的是在當戰車受到撞擊，導致砲彈殉爆的情況下，將爆炸的力量向上排出使衝擊波遠離乘員。圖中紅圈的防噴板已炸飛遺失。（圖片擷取自@Archer83Able的X帳號/劉宇捷編輯）

而烏軍在實戰中也會為M1戰車做改造，包括在車頂及兩側安裝鐵籠或應對網（cope netting），以及爆炸反應裝甲（Explosive Reactive Armor, ERA），這些「添加物」能有效降低FPV無人機的攻擊傷害，且比普通的「艾布蘭」戰車有更多的防禦能力。他解釋道，至少一架無人機被困在網中，而幾分鐘前又有兩機錯過目標擊中了發動機；當他們在車裡面時，自殺無人機無法穿透砲塔或車體其他地方。如果沒有這些添加物，他們可能已經被炸粉碎了。

儘管全球各地的軍隊已開始使重視無人機防護的外掛設施，但美國目前並沒有這樣做。烏軍指揮官也直言指出，M1戰車的裝甲雖強，但車頂仍然是相對的弱點，完整版本的美國M1亦然，這使得前線必須另尋方法，例如上述的ERA或應對網。同時，烏軍目前也無法使用美國的貧鈾裝甲（我國的M1亦無）及完整的裝甲組合，包括M-19反應裝甲板（ARAT）套件。

烏軍指揮官所乘坐的M1戰車安裝鐵籠或應對網（cope netting），以及爆炸反應裝甲（ERA），這些「添加物」能有效降低FPV無人機的攻擊傷害，表示車頂仍然是相對的弱點。（圖片擷取自@RALee85的X影片/來源俄羅斯國防部）

美軍取自中東戰爭的城鎮戰經驗，在M1A2戰車上部分加裝TUSK的改裝套件，以防狙擊手及RPG火箭的攻擊。但在現代戰場，無人機的威脅可能更勝於前者。（圖片擷取自DVIDS）

此外，烏軍指揮官也點出，在前線獨立作戰的M1顯得單薄危險，在沒有其他支援下，適當的停止前進、保護戰車，以免造成損失。而他這次損失後，也是由於太接近俄羅斯的陣地，FPV接連而來，儘管戰車沒被摧毀仍然有機會可以搶救，但攻擊使救援困難，戰車現已可能被俄國擄獲。

同時，烏軍指揮官也提到了另一個問題。為了接裝M1他們在德國花了不少時間訓練，並在一次「豪華演訓」中，每個砲手都發射了約100發砲彈；但他認為，進行訓練的美軍並沒有充分了解烏克蘭在與俄羅斯作戰時將面臨的挑戰，他們根本不理解威脅由FPV等構成，而是停在戰車對決，甚至對俄國無人機能在夜間，用熱成像無人機發現他們感到震驚。

烏軍指揮官提到，儘管受訓時射擊了非常大量的砲彈，但他認為，進行訓練的美軍並沒有充分了解烏克蘭在與俄羅斯作戰時將面臨的挑戰，他們根本不理解威脅由FPV等構成。（圖片擷取自DVIDS）

當然這位指揮官是面臨到無人機的攻擊，並未多談有關與俄羅斯戰車戰鬥的狀況，因此也並非全面的評斷M1的戰鬥力，但確實可做為實戰意見參考。至於，外界對M1過重的問題，烏軍指揮官並不這麼認為，且他們還外加了近2-3頓的ERA及應對網；而記者日前也實際目睹我國M1戰車的運輸，單一一輛戰車通過普通的水泥橋仍是可行的，但多輛戰車同時過橋則比較可能會產生風險。

我國於本週一接裝的首批美製M1A2T戰車。車型延伸自M1A2 SEPv3，車頂配有CROWS-LP低姿態遙控武器站，取消了主動防禦系統。（國防部提供）

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