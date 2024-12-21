拜登政府卸任前再軍援我5.713億美元

美國20日除公布對台軍售「Link-16終端機升級」、「76快砲座零附件」共2億9500萬美元軍售。同時，還宣布對台無償軍援5.713億美元。 圖為人員攜行式刺針防空飛彈。（取自美國陸軍官網）

〔記者吳哲宇／台北報導〕美國拜登政府即將卸任，加速落實對台安全保障承諾，不僅先於11月29日公告對台「F-16型機後維關鍵性器材及AESA雷達後勤支援」與「戰術區域通信系統後續維持」等兩項3.85億美元軍售案，20日再公布對台軍售「Link-16終端機升級」、「76快砲座零附件」共2億9500萬美元軍售。同時，還宣布對台無償軍援5.713億美元。

針對美國總統拜登宣布，提供臺灣5.713億美元軍事援助 ，國防部表示，感謝美方對臺灣堅定的安全承諾。「總統提用權」（PDA）是對臺軍售外，另一支持臺灣自我防衛的重要工具。

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國防部表示，臺美將持續就安全議題緊密合作，以維持臺海的和平穩定與現狀。有關援助內容，基於臺美默契不予評論。

除此之外，美國聯邦眾議院及參議院分別於美東時間本月11日及18日通過「2025會計年度國防授權法案」（NDAA 2025），不僅納入「台灣安全合作倡議」（Taiwan Security Cooperation Initiative）與台美軍事創傷醫護計畫等創新內容，另包括鼓勵美國與歐洲國家共同強化與台灣關係、支持台灣強化防衛能力、提升台美國防工業合作等友我條文。

對此，外交部昨日由衷感謝美國國會持續透過立法作為展現對台美安全合作及台灣安全的堅定支持。該法案將在拜登總統簽署後完成立法程序。

外交部將持續與美國國會及行政部門維持密切溝通，共同深化台美友好夥伴關係，並確保印太區域的自由開放與和平穩定。

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