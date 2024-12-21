嗅到了什麼？ 美國防部罕見曝：阿塞德垮台前 駐敘利亞美軍翻倍暴增

美國國防部於19日表示，在阿薩德政府垮台前，美國在敘利亞的駐軍人數增加了一倍多，從原先的900人增加至約2000人，這是五角大樓首次公開披露增兵情況。圖為在敘利亞的美軍部隊。（圖片擷取自DVIDS）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕敘利亞阿塞德政權垮台，連帶影響已經動盪不安中東局勢，俄軍也急忙從敘國基地中撤出。而駐敘利亞的美軍似乎嗅到了什麼，反而在阿塞德政權垮台前，突然大量派兵進駐，人數暴增了一倍多；對此，美國國防部發言人在19日的記者會中，罕見證實了這點，並且詳述了人數。

據軍聞網站《Defence News》報導，美國國防部於19日表示，在巴沙爾·阿薩德（Basharal-Assad）政府垮台之前，美國在敘利亞的駐軍人數增加了一倍多，從原先的900人增加至約2000人，這是五角大樓首次公開披露增兵情況。五角大廈（美國國防部）新聞秘書帕特·萊德（Pat Ryder）少將，在19日召開的例行記者會中證實了這一點，這是罕見的一步。

請繼續往下閱讀...

敘利亞阿塞德政權垮台，連帶影響已經動盪不安中東局勢；而駐敘利亞的美軍似乎嗅到了什麼，反而在阿塞德政權垮台前，突然大量派兵進駐。（路透社/資料照）

萊德指出，據他當天了解，事實上約有2000名美軍在敘利亞駐紮。這些部隊原先只有900人，是美國近10年來打擊伊斯蘭國組織的一部分；一般來說，部隊一次部署時長為9至12個月，但近期額外增派的1100名兵力的部署時間較短，僅約為30至90天。

這些部隊大多數都來自美國陸軍之外，但他不便透露這些部隊詳細來自哪裡、加入了哪些部隊或他們的具體任務為何？僅能說，這通常存在於外交或行動安全方面的考量。

駐敘利亞的美軍屬美國中央司令部管轄，該部隊在過去兩週內發動了兩次大規模襲擊，這是針對伊斯蘭國的不斷升級的行動的浪潮，他們襲擊了曾經因政權因素或俄羅斯軍隊在該地區活動，而禁止進入的目標；在過去幾個月裡，美軍在敘利亞和伊拉克進行了更多的空襲行動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法