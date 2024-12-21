美售台16套「76快砲座零附件」 協助海軍提升應處中共灰色地帶能力

美方本次供售我國16套76快砲座、運輸外箱、維修後勤支援等項目，除有助於我應對中共軍事威脅；亦可強化防衛韌性，提升應處中共灰色地帶能力。圖為海軍艦艇76快砲特寫。（取自海軍臉書）

〔記者羅添斌／台北報導〕美國政府今天宣佈售台「76快砲座零附件」軍購案，總額為3000萬美元。美方本次供售76快砲座、運輸外箱、維修後勤支援等項目，除有助於我應對中共軍事威脅；亦可強化防衛韌性，提升應處中共灰色地帶能力。

軍方人士今天指出，76快砲是我國海軍主戰艦艇的主要武器系之一，海軍各型艦艇配置的數量達到20餘門。為了強化76快砲戰力丶持續穩定達成制海作戰目標，海軍先前已為76快進行「STRALES型加改裝」外購案丶STRALES型DART彈（Driven Ammunition Reduced Time of flight, DART）」外購案以及「STRALES型改裝包」採購案，其中，「STRALES型改裝包」採購案數量規劃為18套。此三案的相關採購預算已達151億餘元。

請繼續往下閱讀...

至於此次採購的「76快砲座零附件」軍購案，依據美方公告內容顯示，美方售台數量為16套，相關設備會從美國庫存系統中購買，經過檢整之後交付給我國。

軍方人士指出，「76快砲」實為義大利奧托梅萊拉公司產製的76公厘艦砲，自1964年問世迄今已達一甲子，威力也不如口徑更大的五吋砲（127公厘艦砲）來得強，但性能持續與時俱進改良，每分鐘約100發的射速、最大射程20至30公里的可靠性能，適用於中、小型作戰艦艇或者各式輔助艦艇。

海軍持續挹注預算於76快砲的性能提升，圖為經改裝為匿蹤砲塔的康定級巡防艦開砲射擊情形。（取自海軍臉書）

海軍為76快砲規劃的整體性能提升計畫，主要是在現有的海軍76快砲加裝STRALES套件，將現役76快砲系統加裝並更換無線電射頻導引系統以及配套的射控系統，再增購快速飛行可控制的導向砲彈（Driven Ammunition Reduced Time of flight，簡稱DART），讓艦砲可以有效執行對水面、地面射擊，以及接戰低空慢速目標丶次音速反艦飛彈等空中目標。

軍方人士也表示，76型快砲加改裝STRALES型套件，並且使用DART導引砲彈後，在國外的實彈射擊驗證中，DART砲彈能有效掌握到10公里外的飛行目標，並且射擊攔截命中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法