美國批准對埃及軍售 555輛M1A1艾布蘭戰車將升級

美國宣布對埃及軍售，其中包括價值約46.9億美元的555輛艾布蘭戰車升級案。圖為波蘭的M1A1 FEP版艾布蘭戰車。（路透資料照）

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院今（21日）批准一項對於埃及的軍售案，內容包括逾500輛M1A1艾布蘭（Abrams）戰車升級，還有2000多發地獄火（Hellfire）飛彈等，估計總價高達53.5億美元（約合新台幣1745.7億元）。

《法新社》報導，美國國務院今日知會國會，已批准向埃及出售約53.5億美元的各項軍備，其中46.9億美元用於購買555輛美國出產的M1A1艾布蘭戰車升級所需，6.3億美元用於採購2183枚地獄火空對地飛彈，餘下的3000萬美元用來購入一批精準導引彈藥。

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國務院在聲明中指出，此次軍售「能幫助一個非北約（NATO）主要盟國改善安全，持續擔任重要中東戰略夥伴，進而支援美國的外交政策與國家安全」。

除了埃及，國務院也宣布批准對我國、摩洛哥以及希臘的軍售。摩洛哥方面是價值1.7億美元的炸彈與飛彈，希臘為無人機及裝甲車，約1.3億美元，我國則是「Link-16終端機升級」與「76快砲座零附件」，總價約2.95億美元。

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