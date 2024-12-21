西班牙再添購25架「颱風」戰機達115架 以取代日前失事的EF-18

西班牙宣布再追加訂購25架歐洲「颱風」戰機（Eurofighter Typhoon, EF-2000），這使得西班牙的「颱風」機隊達到115架；同時，亦開始計畫取代現役老舊的EF-18A+戰機。（圖片擷取自西班牙空軍臉書）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕西班牙基於Halcon II採購計劃的協議，宣布再追加訂購25架歐洲「颱風」戰機（Eurofighter Typhoon, EF-2000），這使得西班牙的「颱風」機隊達到115架，同時亦開始計畫取代現役老舊的EF-18A+戰機（西班牙款的F-18C，E代表Espana），該機才於今年10月發生墜毀意外，並造成一名飛行員喪生。

根據軍聞網站《The Aviationist》報導，西班牙政府已與總部位於德國慕尼黑的「北約歐洲戰鬥機和龍捲風管理機構」（NETMA） 敲定一項協議，再添購25架歐洲「颱風」戰鬥機；作為Halcon II計劃的一部分，其中包括21架單座機和4架雙座機。這些新購機計劃將取代駐紮在托雷洪（Torrejon）和薩拉戈薩（Zaragoza）的老舊EF-18機隊。



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Halcon II協議是根據2022年6月，在ILA柏林航展上簽署的20架歐洲戰鬥機之Halcon合約為基礎，所有協議加總將使西班牙的「颱風」機隊達到115架。

西班牙的歐洲「颱風」戰鬥機是在空中巴士（AIRBUS）位於馬德里附近的赫塔菲工廠製造、測試和交付，該計劃為西班牙各地提供了超過16000個工作機會。（圖片擷取自西班牙空軍臉書）

西班牙的歐洲「颱風」戰鬥機是在空中巴士（AIRBUS）位於馬德里附近的赫塔菲工廠製造、測試和交付，該計劃為西班牙各地提供了超過16000個工作機會，且該項目的生產過程涉及西班牙幾家主要國防和技術公司。根據Halcon II協議，AIRBUS工廠將於2030年至2035年間，向西班牙交付這25架歐洲戰鬥機，這也意味著到2035年前的穩定生產活動。

報導稱，從工業角度來看，歐洲「颱風」戰鬥機計劃為歐洲400家公司提供了超過10萬個就業機會，不僅鞏固了其作為歐洲最大的國防計劃，也是佔據歐洲大陸安全和工業基礎的核心地位。

西班牙現役的EF-18A+戰機自1990年代升級以來，已日趨老化。（圖片擷取自西班牙空軍臉書）

歐洲戰鬥機執行長Giancarlo Mezzanatto表示，西班牙決定再訂購25架歐洲戰鬥機，是該計劃「復興」時期的一個里程碑，這顯示了西班牙作為歐洲「颱風」戰鬥機四個創始國之一的堅定承諾。憑藉先進的技術和超過2060年的使用壽命，歐洲「颱風」戰機不僅為整個歐洲帶來了巨大的經濟利益，也將無縫融入歐洲的下一代空戰系統。

西班牙現役中的EF-18A+戰機自1990年代升級以來，已日趨老化。今年10月，一架隸屬空軍第12聯隊，駐紮在托雷洪德基地（Torrejón de Ardoz Air Base）的EF-18戰機，於首都馬德里東部特魯埃爾市（Teruel）的偏遠地區墜毀，並造成49歲的Pablo Estrada Martín中校喪生，事故原因至今仍在調查。

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