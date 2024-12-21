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西班牙再添購25架「颱風」戰機達115架 以取代日前失事的EF-18

2024/12/21 19:04

西班牙宣布再追加訂購25架歐洲「颱風」戰機（Eurofighter Typhoon, EF-2000），這使得西班牙的「颱風」機隊達到115架；同時，亦開始計畫取代現役老舊的EF-18A+戰機。（圖片擷取自西班牙空軍臉書）西班牙宣布再追加訂購25架歐洲「颱風」戰機（Eurofighter Typhoon, EF-2000），這使得西班牙的「颱風」機隊達到115架；同時，亦開始計畫取代現役老舊的EF-18A+戰機。（圖片擷取自西班牙空軍臉書）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕西班牙基於Halcon II採購計劃的協議，宣布再追加訂購25架歐洲「颱風」戰機（Eurofighter Typhoon, EF-2000），這使得西班牙的「颱風」機隊達到115架，同時亦開始計畫取代現役老舊的EF-18A+戰機西班牙款的F-18C，E代表Espana，該機才於今年10月發生墜毀意外，並造成一名飛行員喪生。

根據軍聞網站《The Aviationist》報導西班牙政府已與總部位於德國慕尼黑的「北約歐洲戰鬥機和龍捲風管理機構」（NETMA） 敲定一項協議，再添購25架歐洲「颱風」戰鬥機；作為Halcon II計劃的一部分，其中包括21架單座機和4架雙座機。這些新購機計劃將取代駐紮在托雷洪（Torrejon）和薩拉戈薩（Zaragoza）的老舊EF-18機隊。

Halcon II協議是根據2022年6月，在ILA柏林航展上簽署的20架歐洲戰鬥機之Halcon合約為基礎，所有協議加總將使西班牙的颱風機隊達到115架。

西班牙的歐洲「颱風」戰鬥機是在空中巴士（AIRBUS）位於馬德里附近的赫塔菲工廠製造、測試和交付，該計劃為西班牙各地提供了超過16000個工作機會。（圖片擷取自西班牙空軍臉書）西班牙的歐洲「颱風」戰鬥機是在空中巴士（AIRBUS）位於馬德里附近的赫塔菲工廠製造、測試和交付，該計劃為西班牙各地提供了超過16000個工作機會。（圖片擷取自西班牙空軍臉書）

西班牙的歐洲「颱風」戰鬥機是在空中巴士（AIRBUS）位於馬德里附近的赫塔菲工廠製造、測試和交付，該計劃為西班牙各地提供了超過16000個工作機會，且該項目的生產過程涉及西班牙幾家主要國防和技術公司。根據Halcon II協議，AIRBUS工廠將於2030年至2035年間，向西班牙交付這25架歐洲戰鬥機，這也意味著到2035年前的穩定生產活動。

報導稱，從工業角度來看，歐洲颱風戰鬥機計劃為歐洲400家公司提供了超過10萬個就業機會，不僅鞏固了其作為歐洲最大的國防計劃，也是佔據歐洲大陸安全和工業基礎的核心地位。

西班牙現役的EF-18A+戰機自1990年代升級以來，已日趨老化。（圖片擷取自西班牙空軍臉書）西班牙現役的EF-18A+戰機自1990年代升級以來，已日趨老化。（圖片擷取自西班牙空軍臉書）

歐洲戰鬥機執行長Giancarlo Mezzanatto表示，西班牙決定再訂購25架歐洲戰鬥機，是該計劃「復興」時期的一個里程碑，這顯示了西班牙作為歐洲颱風戰鬥機四個創始國之一的堅定承諾憑藉先進的技術和超過2060年的使用壽命，歐洲「颱風」戰機不僅為整個歐洲帶來了巨大的經濟利益，也將無縫融入歐洲的下一代空戰系統。

西班牙現役中的EF-18A+戰機自1990年代升級以來，已日趨老化。今年10月，一架隸屬空軍第12聯隊，駐紮在托雷洪德基地（Torrejón de Ardoz Air Base）的EF-18戰機，於首都馬德里東部特魯埃爾市（Teruel）的偏遠地區墜毀，並造成49歲的Pablo Estrada Martín中校喪生，事故原因至今仍在調查。

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