自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

美軍出動「大黃蜂」戰機 精準空襲葉門叛軍設施

2024/12/22 12:34

美軍空襲葉門叛軍「青年運動」。圖為美軍今年2月派機空襲。（法新社）美軍空襲葉門叛軍「青年運動」。圖為美軍今年2月派機空襲。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕中東局勢近期再度升溫，負責掌管中東美軍部隊的美國中央司令部（CENTCOM）21日指出，美軍部隊針對了葉門叛軍「青年運動」武裝組織（Houthi，另譯為胡塞武裝）實施精準空襲，破壞「青年運動」多項武裝。

美國中央司令部指出，美軍派出F/A-18「大黃蜂」戰機執行此次任務，空襲青年運動的飛彈儲存設施及指揮控制中心。美軍在行動期間，還在紅海上空擊落多架青年運動的自殺無人機，以及1枚反艦巡弋飛彈。

美國中央司令部表示，中央司令部下轄的美軍部隊之所以攻擊青年運動，是因為青年運動仍在紅海、曼德海峽（Bab al-Mandeb）及亞丁灣襲擾美軍艦艇及美國商船，此項行動反映了美國中央司令部對於保護美國與盟軍人員、地區合作夥伴及國際航運的持續性承諾。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中