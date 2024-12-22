美軍出動「大黃蜂」戰機 精準空襲葉門叛軍設施

美軍空襲葉門叛軍「青年運動」。圖為美軍今年2月派機空襲。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕中東局勢近期再度升溫，負責掌管中東美軍部隊的美國中央司令部（CENTCOM）21日指出，美軍部隊針對了葉門叛軍「青年運動」武裝組織（Houthi，另譯為胡塞武裝）實施精準空襲，破壞「青年運動」多項武裝。

美國中央司令部指出，美軍派出F/A-18「大黃蜂」戰機執行此次任務，空襲青年運動的飛彈儲存設施及指揮控制中心。美軍在行動期間，還在紅海上空擊落多架青年運動的自殺無人機，以及1枚反艦巡弋飛彈。

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美國中央司令部表示，中央司令部下轄的美軍部隊之所以攻擊青年運動，是因為青年運動仍在紅海、曼德海峽（Bab al-Mandeb）及亞丁灣襲擾美軍艦艇及美國商船，此項行動反映了美國中央司令部對於保護美國與盟軍人員、地區合作夥伴及國際航運的持續性承諾。

CENTCOM Conducts Airstrikes Against Iran-Backed Houthi Missile Storage and Command/Control Facilities in Yemen



TAMPA, Fla. - U.S. Central Command （CENTCOM） forces conducted precision airstrikes against a missile storage facility and a command-and-control facility operated by… pic.twitter.com/YRWWQJIweP — U.S. Central Command （@CENTCOM） December 21, 2024

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