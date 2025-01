美軍出動「大黃蜂」戰機 精準空襲葉門叛軍設施

美軍空襲葉門叛軍「青年運動」。圖為美軍今年2月派機空襲。(法新社)

〔即時新聞/綜合報導〕中東局勢近期再度升溫,負責掌管中東美軍部隊的美國中央司令部(CENTCOM)21日指出,美軍部隊針對了葉門叛軍「青年運動」武裝組織(Houthi,另譯為胡塞武裝)實施精準空襲,破壞「青年運動」多項武裝。

美國中央司令部指出,美軍派出F/A-18「大黃蜂」戰機執行此次任務,空襲青年運動的飛彈儲存設施及指揮控制中心。美軍在行動期間,還在紅海上空擊落多架青年運動的自殺無人機,以及1枚反艦巡弋飛彈。

請繼續往下閱讀...

美國中央司令部表示,中央司令部下轄的美軍部隊之所以攻擊青年運動,是因為青年運動仍在紅海、曼德海峽(Bab al-Mandeb)及亞丁灣襲擾美軍艦艇及美國商船,此項行動反映了美國中央司令部對於保護美國與盟軍人員、地區合作夥伴及國際航運的持續性承諾。

CENTCOM Conducts Airstrikes Against Iran-Backed Houthi Missile Storage and Command/Control Facilities in Yemen



TAMPA, Fla. - U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted precision airstrikes against a missile storage facility and a command-and-control facility operated by… pic.twitter.com/YRWWQJIweP