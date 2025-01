五角大廈再評估中共戰力 稱「鎖台」可能面臨「意料不到風險」

中共解放軍今年二度進行「聯合利劍」軍演,並於本月部署多艘艦艇在島鏈之間,我國海巡署官兵嚴密監控。(資料照,海巡署提供)〔記者涂鉅旻/台北報導〕美國國防部19日發布今年度《中國軍力報告》,針對解放軍戰力進行全方位解析。值得注意的是,比對今年度與去年度報告可見,五角大廈就中共可能犯台手段進行部分文字修改,雖然「海空封鎖」仍是解放軍可行選項,但特別提及中方此舉可能帶來「意料不到的風險」,除了激起台灣人民反抗,亦可能無法控制局勢升級。

美國國防部於每年下半年發布《2024年中國軍力報告》(Military and Security Developments Involving the People's Republic of China),將中共解放軍的建軍發展、武器部署、軍事戰略與區域局勢進行全方位解析。其中,五角大廈依慣例探討中共對台軍事威脅。

這份報告陳述,若台灣正式宣布獨立、有不明確的台獨走向、台灣內亂、台灣取得核武、無限期延後兩岸統一對話,及其他國家以軍事手段干預台灣內政等,都是中共可能採取武力犯台的情境。

對於中共對台軍事手段,五角大廈今年度報告評估,中共可能有海空兵力封鎖、聯合火力打擊、有限度軍事行動或強制手段、搶佔小型島嶼、兩棲登陸台灣等5種手段,與去年度報告內容有著些微差異。

中共解放軍航空母艦「遼寧號」曾於今年10月參與「聯合利劍-2024B」軍演,模擬對台灣進行封鎖。(資料照,取自中國軍網)海空兵力封鎖部分,五角大廈去年與今年皆評估,中共可能切斷台灣的進口,伴隨飛彈襲擊、奪取台灣外島等,試圖迫使台灣投降,中共海、空軍可能採取數週至數個月的封鎖行動,並輔以電戰、資訊戰、網路攻擊等手段,進而孤立台灣政府與民眾,並主導這場衝突的國際敘事。但今年度報告提到,雖然封鎖台灣是共軍可行選項,但可能導致「意料不到的風險」(unintended risks),除了激起台灣人民反抗,亦可能無法控制局勢升級。

另外,在共軍兩棲登陸台灣部分,美國國防部仍認為,這將是解放軍最複雜且最困難的軍事行動之一,需仰賴海、空優、維持補給與不間斷的支援,以及部隊快速集結等,可能使中共解放軍承受壓力並引發國際激烈反應。另考量共軍兵力損耗、城鎮戰的複雜性及國軍堅決抵抗的可能,即使共軍成功兩棲登陸台灣並突破我國灘岸防禦,仍是中共領導人習近平與其政府重大的政治、軍事風險。

值得留意的是,美國五角大廈去年度報告在特別提到,中共2022年運用民間渡輪,參加在中國沿海舉行的兩棲登陸演習,但今年度報告已未見相關內容。

