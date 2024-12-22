五角大廈再評估中共戰力 稱「鎖台」可能面臨「意料不到風險」

中共解放軍今年二度進行「聯合利劍」軍演，並於本月部署多艘艦艇在島鏈之間，我國海巡署官兵嚴密監控。（資料照，海巡署提供）〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國國防部19日發布今年度《中國軍力報告》，針對解放軍戰力進行全方位解析。值得注意的是，比對今年度與去年度報告可見，五角大廈就中共可能犯台手段進行部分文字修改，雖然「海空封鎖」仍是解放軍可行選項，但特別提及中方此舉可能帶來「意料不到的風險」，除了激起台灣人民反抗，亦可能無法控制局勢升級。

美國國防部於每年下半年發布《2024年中國軍力報告》（Military and Security Developments Involving the People's Republic of China），將中共解放軍的建軍發展、武器部署、軍事戰略與區域局勢進行全方位解析。其中，五角大廈依慣例探討中共對台軍事威脅。

這份報告陳述，若台灣正式宣布獨立、有不明確的台獨走向、台灣內亂、台灣取得核武、無限期延後兩岸統一對話，及其他國家以軍事手段干預台灣內政等，都是中共可能採取武力犯台的情境。

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對於中共對台軍事手段，五角大廈今年度報告評估，中共可能有海空兵力封鎖、聯合火力打擊、有限度軍事行動或強制手段、搶佔小型島嶼、兩棲登陸台灣等5種手段，與去年度報告內容有著些微差異。

中共解放軍航空母艦「遼寧號」曾於今年10月參與「聯合利劍-2024B」軍演，模擬對台灣進行封鎖。（資料照，取自中國軍網）海空兵力封鎖部分，五角大廈去年與今年皆評估，中共可能切斷台灣的進口，伴隨飛彈襲擊、奪取台灣外島等，試圖迫使台灣投降，中共海、空軍可能採取數週至數個月的封鎖行動，並輔以電戰、資訊戰、網路攻擊等手段，進而孤立台灣政府與民眾，並主導這場衝突的國際敘事。但今年度報告提到，雖然封鎖台灣是共軍可行選項，但可能導致「意料不到的風險」（unintended risks），除了激起台灣人民反抗，亦可能無法控制局勢升級。

另外，在共軍兩棲登陸台灣部分，美國國防部仍認為，這將是解放軍最複雜且最困難的軍事行動之一，需仰賴海、空優、維持補給與不間斷的支援，以及部隊快速集結等，可能使中共解放軍承受壓力並引發國際激烈反應。另考量共軍兵力損耗、城鎮戰的複雜性及國軍堅決抵抗的可能，即使共軍成功兩棲登陸台灣並突破我國灘岸防禦，仍是中共領導人習近平與其政府重大的政治、軍事風險。

值得留意的是，美國五角大廈去年度報告在特別提到，中共2022年運用民間渡輪，參加在中國沿海舉行的兩棲登陸演習，但今年度報告已未見相關內容。

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