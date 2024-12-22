美太空軍新武器亮相 專剋中國衛星通訊

美國太空軍的遠端模組化終端（Remote Modular Terminal）設備，旨在干擾敵方衛星訊號，並防止其鎖定美國及盟國的資產。（圖：美國太空軍）〔記者陳成良／台北報導〕美國太空軍（U.S. Space Force）近期宣布，將在未來幾個月內部署首批新型的「遠端模組化終端」（Remote Modular Terminals, RMT）設備，這款新式陸基衛星通訊干擾器，主要目標是干擾敵方，特別是中國衛星通訊的訊號，防止其鎖定美國及其盟友的軍事資產。

美軍太空作戰司令部（Space Operations Command）發言人向《美國國防新聞週刊》（Defense News）證實，已批准RMT進行初步部署，並表示這些干擾器將很快配發給軍方用戶。首批將部署11套系統，讓部隊有機會在系統正式驗收前先行試用。該計畫已獲得約160套的預算，預計未來幾年內將需要多達200套。

位於新墨西哥州科特蘭空軍基地（Kirtland Air Force Base）的太空快速能力辦公室（ Space RCO）負責主導RMT計畫。該辦公室主任哈米特（Kelly Hammett）上週在佛州奧蘭多舉行的太空力量會議（Spacepower Conference）期間告訴記者，這些小型模組化終端設備，旨在反制敵方衛星的通訊，特別是針對在美國印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）防區內，用於監視美國及盟國的衛星。

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「我們希望能夠干擾他們的通訊、他們的殺傷鏈，以及他們的目標鎖定鏈路」。哈米特在12月11日的媒體簡報會上表示：「這些系統的目的，就是要阻斷訊號接收，無論是從感測器到衛星再到戰鬥管理節點，或是反過來。」

近年來，中國發射的偵察衛星引發美國高度關注。中國的「遙感」（Yaogan）系列衛星能對印太戰區進行持續、無間斷的覆蓋，以識別美國和盟軍的部署間隙。根據戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies, CSIS）今年1月的報告，「遙感-41」（Yaogan-41）於去年底發射至地球同步軌道，可追蹤汽車大小的物體。

哈米特表示，RMT干擾器基本上就像是「對著他們的耳朵大喊」，讓他們的雷達無法指揮其他系統，攻擊美國的資產。

雖然哈米特拒絕透露首批系統的部署地點，但他表示已經確定初始部署位置。今年秋天，在洛杉磯舉行的另一場太空產業日（Space Industry Days）會議上，哈米特曾提到，即使這些系統部署在全球各地，操作人員仍可以在美國本土對其進行遠端控制。

僅僅18個月前，太空快速能力辦公室才將RMT計畫的合約，授予一家位於維吉尼亞州的小型公司Northstrat。該公司與另一家規模較大的公司CACI合作，主要利用現成技術來建造這些終端設備。

哈米特說，這些終端設備本身的體積很小，每個成本約150萬美元（約合新台幣4894萬元）。他強調：「就太空電子戰而言，沒有比這更划算的了。」

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