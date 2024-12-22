國軍智庫「國防院」人事微調 歐錫富升任代副執行長

歐錫富（左2）與韓岡明（左1）皆為國防院代副執行長。（資料照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕扮演國防部重要智庫角色的國防院人事微調，原代副執行長的國家安全研究所所長沈明室已卸下副執行長一職，並已辭去所長職務，由中共政軍與作戰概念研究所所長歐錫富兼任代研究副執行長，與另一位副執行長韓岡明一同襄助執行長李文忠業務工作。

國防院新任代副執行長歐錫富為美國邁阿密大學國際關係博士，主要專長為軍事科技發展、中國國防與軍事、不對稱作戰概念等，他自國防院2018年創立以來，一直擔任中共政軍與作戰概念研究所所長職務，為我國研究中共解放軍相當重要的學者。

原本兼任副執行長的沈明室為國防大學政治研究所博士、陸軍官校74年班管科系學士，陸軍中校退伍，專精於國家安全、中共軍事、戰略理論、國防組織研究、武裝衝突法、中共黨政等領域研究。他已自副執行長職務卸任，同時也辭去國家安全研究所所長一職。

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根據國防安全研究院組織資料，國防院設1席董事長，下轄1位執行長負責全院運作，另設有3席副執行長，除了歐錫富之外，另一位行政副執行長為曾任國防部全民防衛動員室主任的韓岡明，尚有一席空缺。而根據國防院官網公開資訊，韓岡明與歐錫富都是「代」副執行長，日後是否真除尚待觀察。

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