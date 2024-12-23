國防秘辛》50年前「昌平演習」墜機13將士殉職 倖存者憶往揭密

前國防部長高華柱為1974年UH-1H直升機事故倖存者之一，他於2012年赴陸軍航特部601旅「昌平演習殉難將士紀念碑」致意。（取自國防部發言人臉書）〔記者涂鉅旻／台北報導〕陸軍2架UH-1H直升機1974年12月27日於桃園失事，造成視導「昌平演習」的13位將校殉職，時任陸軍總司令于豪章上將等4人重傷，釀成憾事。曾經歷此事的倖存者在事發50年之際，透過轉述方式向本報還原事件始末，讓後人知悉這段歷史。

被稱為「1227專案」的陸軍昌平演習UH-1H直升機事故，發生於1974年12月27日，將於今年12月27日屆滿50年。陸軍航特部601旅龍城營區內，設有「陸航殉難將士紀念碑誌」，有專文提及這起重大飛安事故，一共造成陸軍總部政戰主任張雯澤中將、陸軍第一軍團（現為六軍團）司令茍雲森中將、第十軍軍長馮應本少將等13位將士殉職，而時任陸軍總司令于豪章上將、總司令侍從官高華柱等4人，則身受重傷。

高華柱曾於2009年至2013年間擔任國防部長，知情人士轉述，在陸軍航空601旅的「陸航殉難將士紀念碑」落成後，高華柱等人每年都會親自到現場悼念亡故袍澤，由於外界對這場演習的部分敘述，與事實有些許出入，當年的倖存者因而還原事發過程。

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駐地位於桃園的陸軍航特部601旅「昌平演習殉難將士紀念碑」2011年啟用，時任陸軍司令李翔宙上將（右）主持儀式。（取自國防部發言人臉書）知情人士表示，1974年的「昌平演習」並非實兵「師對抗」演習，而是比較單純的指揮所高司演習，參演部隊為陸軍第十七師、第六十八師，演習統裁部設於桃園楊梅的高山頂營區，並由第十軍軍長馮應本擔任統裁官。

于豪章原定於該年12月26日赴高山頂營區視導，卻因故順延至12月27日，改搭車前往高山頂營區視察。該人士表示，由於演訓簡報所費時間比預期久，為了不耽誤既定的演習視導行程，于豪章一行人在用餐完畢後，考量當時能見度約3浬（約5.56公里）、有霧，尚符合直升機放行標準，便接受下屬建議，改搭乘營區內的統裁部聯絡機，也就是2架UH-1H直升機前往下個單位視導，此時的機組人員並非專機所屬。于豪章的總司令專機與機組人員，當時則一直在龍潭機場待命。

不只2架UH-1H直升機迫降 時任總長賴名湯專機也緊急降落





但在直升機起飛後，天氣開始變差，不僅氣流不穩，能見度也越來越惡劣。據轉述，于豪章一手創建國軍陸航部隊，是著名的「行動派」將領，搭乘直升機的經驗也相當豐富，他見到天氣出現異常後，先後三度詢問機長是否取消飛行任務並折返？但機長皆表示「沒有問題」，可以繼續飛行任務，只是過了不久，直升機即自高空快速下墜，迫降在一處稻田裡。

據了解，空軍出身、喜歡無預警視察國軍部隊的時任參謀總長賴名湯一級上將，當日也搭機在桃園、新竹地區視察，但與于豪章的行程並不相同，而且在視導部隊飛行途中，賴名湯搭乘的HH-1H專機也遇到惡劣天氣，因此緊急降落於桃園平鎮的雙連坡營區，也就是陸軍第九師師部的駐地，改換乘汽車後繼續行程。相關人士說，外傳「空軍長官見天氣不好改搭車，而陸軍長官不顧危險，一意孤行釀成大禍」的說法，並不正確。

陸軍航特部UH-1H直升機已全數退役。照片與事故機無關。（資料照）據悉，于豪章的座機機迫降在稻田後，機身四散解體，但並沒有翻覆或爆炸，總司令侍從官高華柱身受重傷，雖然能夠自行將摔斷的腿部就地取材簡易固定，但高當時的傷勢，根本不可能「背負」于豪章脫困、攔車求救，也因他在失事現場時，不斷以國、台、英文大聲呼叫求救，有位士官長行經附近田埂時聞聲，迅速跑回營區求救。

由於迫降地點位在陸軍第九師的守備區，時任師長為後來官拜一級上將參謀總長的羅本立，據轉述，值班人員獲報後，迅速向擔任昌平演習裁判長的羅本立回報，因此，羅本立是第一個抵達事故現場的高階部隊長。擔任演習裁判長的羅本立，車上架設大型無線電機，因此在事發初期，皆仰賴羅本立的通聯設備對外求援。

知情人士說，羅本立當時待陸軍總部、第一軍團人員陸續趕到後匆匆離去，返回雙連坡師部，因為他也獲報，賴名湯的專機無預警降落在師部駐地，他得趕緊回去。

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