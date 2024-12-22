馬斯克唱衰沒用！ 美軍3837億增購145架F-35戰機

美國空軍F-35A「閃電II」（F-35A Lightning II）聯合攻擊匿蹤戰鬥機。（圖擷取自美國空軍官網）〔編譯陳成良／綜合報導〕儘管科技富豪馬斯克（Elon Musk）不斷唱衰，美國國防部仍豪砸117.6億美元（約新台幣3837億元），向洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）公司訂購145架F-35匿蹤戰機，持續壯大這款第五代戰機的機隊規模。

根據軍事新聞網站《Defence Blog》報導，這份合約包括美國空軍48架F-35A傳統起降型、美國海軍14架F-35C艦載型，還有美國陸戰隊16架F-35B短場垂直起降型、5架F-35C艦載型。此外，還有15架F-35A及1架F-35B，將售予非美國國防部的計畫夥伴，另有39架 F-35A及7架F-35B將透過對外軍售管道，供售給外國客戶。

這項合約還包括提供義大利、日本最終組裝與檢測設施的工具支援。生產作業將分散在多個地點，其中以德州沃斯堡（Fort Worth）為主要生產基地，加州艾爾塞貢多（El Segundo）和英國華頓（Warton）也將參與，全案預計於2027年6月完成。

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F-35戰機依起降性能差異，分為A版傳統起降型（CTOL）、B版短場起降型（STOVL），以及配備可折疊加大機翼的C版艦載型（Carrier）三款。（取自洛克希德．馬丁官網）身兼太空探索技術公司（SpaceX）創辦人的馬斯克，近年來多次質疑有人戰機的未來，日前再度針對F-35的設計發表評論，他在自家社群平台「X」上發文稱：「F-35的設計從一開始就走錯路了，因為被要求為太多單位執行太多任務」、「這讓它變成昂貴又複雜的『通才』，卻樣樣都不精通。成功從來不在選項之中。而且在無人機時代，有人戰機早已過時，只會害死飛行員。」

儘管馬斯克砲火猛烈，但F-35戰機仍是美國軍事戰略核心，也是美國盟友國防計畫的關鍵。這款戰機具備先進的匿蹤能力、網路作戰系統，以及在多種作戰環境中的高度靈活性，使其成為重要的軍事資產。洛克希德．馬丁公司與五角大廈也多次強調，F-35戰機能與盟軍無縫整合，提升戰場情資掌握，並提供無與倫比的精準打擊能力。

這紙合約也凸顯F-35戰機計畫的全球影響力，除了美國本身，包含義大利和日本等夥伴國家，不僅操作這款戰機，更參與了生產製造，彰顯F-35作為國際國防合作象徵的角色。

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