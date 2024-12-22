衛星都拍到了！俄羅斯裝甲車庫存大幅減少

英國國防部釋出衛星照片，俄羅斯阿爾謝尼耶夫基地2022年6月時還有大批裝甲車停放，但今年7月時僅剩下一小部分。（圖擷自Ministry of Defence「X」帳號）

〔即時新聞／綜合報導〕英國國防部17日公布多張衛星照片，可見俄羅斯多處軍事基地的裝甲車大幅減少，使得俄軍得回頭使用蘇聯時期封存的軍備，但這些老舊產物不僅過時，還缺乏維護。

俄國科斯特羅馬州布伊基地2022年8月和今年6月的衛星照對比。（圖擷自Ministry of Defence「X」帳號）

據《Newsweek》報導，俄羅斯阿爾謝尼耶夫（Arsenyev）基地於2022年6月時，還有大批裝甲車停放，但今年7月時僅剩下一小部分；比對科斯特羅馬州布伊（Buy）基地2022年8月和今年6月的衛星照片，也能看到裝甲車有大幅減少情形。

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俄羅斯烏蘭烏德基地，從2022年6月到今年10月同樣明顯少了許多裝甲車。（圖擷自Ministry of Defence「X」帳號）

另一組照片則拍攝了烏蘭烏德（Ulan-Ude）戰車存放基地，從2022年6月到今年10月間，同樣地明顯少了許多車輛。英國國防部表示，俄羅斯自2022年2月入侵烏克蘭以來，已損失了3600多輛主戰戰車和近8000輛裝甲車。

俄羅斯在入侵烏克蘭的戰事初期，擁有兵力、軍備比烏克蘭多出不少，但在對方頑強抵抗和西方國家支援下，俄羅斯不得不重新啟用大量的蘇聯時期軍備庫存，不過這些舊時代產物也逐漸耗盡。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）本月透露，俄國部隊至今約死傷70萬人，英國國防部也發現俄軍近來傷亡速度加快，雖然俄軍尚未放鬆攻勢，但軍事設備減少、大規模減員將對俄國造成嚴峻挑戰。

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