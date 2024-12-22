誤擊！美駐中東F/A-18F戰機遭自家軍艦擊落 2飛行員幸無大礙

美軍杜魯門號航艦搭載F/A-18 E/F「超級大黃蜂」照片。（路透社檔案照）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國中央司令部正派遣戰機打擊青年運動（Houthi，另譯為胡塞武裝），不過，外國媒體《美國廣播公司新聞》（ABC News）、《有線電視新聞網》（CNN）紛紛報導，美軍1架F/A-18F「超級大黃蜂」戰機於22日凌晨被美軍神盾巡洋艦誤擊，所幸2名飛行員成功彈射逃生，美軍正在釐清整起事件肇因。

ABC News、CNN、《美國海軍學會新聞》（USNI News）等外國媒體皆報導，負責中東防務的美國中央司令部發布新聞稿陳述，1架自杜魯門號航空母艦（CVN-75）起飛的美國海軍F/A-18F「超級大黃蜂」雙座戰機，在當地時間22日凌晨3點（約美東時間21日晚間7點）遭到提康德羅加級神盾巡洋艦「蓋茨堡號」（CG-64）擊落，機上2名飛行員成功彈射逃生，其中1人受到輕傷。

對於這起意外，美軍表示正在進行全面調查，並已定調這架戰機並非遭敵軍火力擊落，而是「明顯的誤擊」（an apparent friendly fire incident）。至於這架戰機是否遭神盾巡洋艦的方陣快砲或防空飛彈誤傷，尚待後續進一步確認。

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在此之前，美國中央司令部甫透過新聞稿表示，美軍部隊針對葉門叛軍「青年運動」武裝組織實施精準空襲，破壞「青年運動」多項武裝。不過，美軍表示，事故戰機與空襲任務無關。

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