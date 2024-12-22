烏無人機深入俄境內一千公里空襲 喀山高樓陷火海

俄羅斯喀山一棟多層住宅樓遭烏克蘭無人機攻擊後受損的景象。（路透）〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭21日發動大規模無人機攻擊，目標深入俄羅斯境內，直搗距離邊境1000公里的韃靼自治共和國首府喀山（Kazan），其中2架無人機直接撞進當地高樓，瞬間引爆熊熊火球，震撼畫面隨之曝光。

英國《太陽報》報導，根據俄羅斯官方媒體及社群網路流傳的影片顯示，至少有2架無人機分別撞進喀山兩棟高樓，分別是37層樓高的「Azure Skies」住宅大樓，以及位於市中心、高23層樓的「Manhattan」高級住宅大樓。無人機撞擊後隨即引發劇烈爆炸、烈焰沖天，大樓外牆留下焦黑痕跡，現場宛如災難電影場景。外媒形容，此舉如「911式」的襲擊。

韃靼自治共和國領導人明尼哈諾夫（Rustam Minnikhanov）證實，烏軍總計發動三波攻擊，共8架無人機，其中6架鎖定住宅大樓，1架摧毀工業設施，還有1架遭到攔截。俄羅斯聯邦航空運輸署（Rosaviatsia）指出，為了因應這波無人機威脅，喀山國際機場及鄰近的伊熱夫斯克（Izhevsk）和薩拉托夫（Saratov）的機場一度關閉，目前已恢復運作。

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The moment when drones hit high-rise buildings in Kazan after the deployment of the russian electronic surveillance system.

The russians started the war - hence - no pity for the orcs. pic.twitter.com/JbXLTbFslm — Jürgen Nauditt ???????????????? （@jurgen_nauditt） December 21, 2024

俄羅斯外交部發言人札哈羅娃（Maria Zakharova）則宣稱，烏軍鎖定一處工業設施，但並未造成損害。儘管如此，無人機直接撞擊民宅的畫面已引發恐慌。

這次攻擊行動是烏俄戰爭開打近3年來，烏克蘭對俄羅斯境內發動的最深入襲擊之一。美國上個月批准基輔當局使用美製武器攻擊俄國境內目標後，烏軍近幾個月來明顯加強對俄國本土的打擊力道。

烏克蘭無人機深入俄境， 擊中喀山市高樓層公寓。（影片擷圖）俄方聲稱這些無人機來自烏克蘭。西方軍事專家分析，這些無人機疑似是烏克蘭的「 Lyitiy」 型號，屬於輕型的定翼無人機。

擁有逾130萬人口的喀山，被譽為俄羅斯的「第三首都」，僅次於莫斯科和聖彼得堡，也是俄羅斯軍用無人機的重要生產基地。烏克蘭總統澤倫斯基雖未直接提及對喀山的襲擊，但他強調：「我們絕對會繼續用無人機和飛彈攻擊俄羅斯軍事目標。」

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