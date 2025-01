烏無人機深入俄境內一千公里空襲 喀山高樓陷火海

俄羅斯喀山一棟多層住宅樓遭烏克蘭無人機攻擊後受損的景象。(路透)〔編譯陳成良/綜合報導〕烏克蘭21日發動大規模無人機攻擊,目標深入俄羅斯境內,直搗距離邊境1000公里的韃靼自治共和國首府喀山(Kazan),其中2架無人機直接撞進當地高樓,瞬間引爆熊熊火球,震撼畫面隨之曝光。

英國《太陽報》報導,根據俄羅斯官方媒體及社群網路流傳的影片顯示,至少有2架無人機分別撞進喀山兩棟高樓,分別是37層樓高的「Azure Skies」住宅大樓,以及位於市中心、高23層樓的「Manhattan」高級住宅大樓。無人機撞擊後隨即引發劇烈爆炸、烈焰沖天,大樓外牆留下焦黑痕跡,現場宛如災難電影場景。外媒形容,此舉如「911式」的襲擊。

韃靼自治共和國領導人明尼哈諾夫(Rustam Minnikhanov)證實,烏軍總計發動三波攻擊,共8架無人機,其中6架鎖定住宅大樓,1架摧毀工業設施,還有1架遭到攔截。俄羅斯聯邦航空運輸署(Rosaviatsia)指出,為了因應這波無人機威脅,喀山國際機場及鄰近的伊熱夫斯克(Izhevsk)和薩拉托夫(Saratov)的機場一度關閉,目前已恢復運作。

The moment when drones hit high-rise buildings in Kazan after the deployment of the russian electronic surveillance system.

The russians started the war - hence - no pity for the orcs. pic.twitter.com/JbXLTbFslm