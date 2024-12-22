沒裝甲車了？ 俄軍部隊罕見全數搭乘民用車輛進攻

俄羅斯部隊近來在進攻時，罕見地全數搭乘民用車輛。（圖擷自「Офіцер+」Telegram）

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯部隊近來在波克羅夫斯克（Pokrovsk）外朝烏克蘭陣地進攻，但相當罕見地全數搭乘民用車輛，最終毫不意外地被擊退，這或許顯示出俄軍裝甲車不足的困境。

據《富比士》報導，烏軍無人機在空中拍到照片，可見由7輛皮卡車和轎車組成的隊伍朝烏克蘭據點駛去，烏克蘭軍事部落客「Офіцер+」於21日上傳圖像，指稱當中有輛還懸掛著蘇聯時期的國旗，遭到了「重點照顧」。

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事實上，俄羅斯軍隊在缺少裝甲車後，長期以來一直依靠摩托車、越野車、貨車來載送步兵投入戰鬥，但在進攻中全數搭乘民用車輛的情形非常少見。

據了解，俄國每年生產的步兵戰車可能不到一千輛，冷戰時期的庫存也幾乎耗盡，例如科斯特羅馬州的裝甲車基地幾乎空空如也，使得前線部隊無法拿到足夠的軍用車輛。不過，這次的特例不代表俄軍陷入頹勢，反而有可能為了與時間賽跑，展開猛烈進攻。

情報分析機構「前線情報洞察」（Frontelligence Insight）指出，俄羅斯透過小規模且持續的攻擊嘗試，逐步找到烏軍防線的弱點，雖然這種做法會導致俄軍損失慘重，且難以長期維持，但事實證明在中、短期內是有效的舉措。

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