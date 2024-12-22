前空軍副司令劉峯瑜接任國防院副執行長 韓岡明、歐錫富明年真除

劉峯瑜2018年晉任中將並擔任參謀本部通信電子資訊參謀次長，時任參謀總長李喜明監誓屢新。（資料照，軍聞社提供）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防院近期補上懸缺已久的副執行長職缺，知情人士今日證實，第三位國防院副執行長將由備役中將、前空軍副司令劉峯瑜接任，23日正式上任，另外，今年8月、本月起擔任代理副執行長一職的國防院研究員韓岡明、歐錫富，將在明年元旦正式真除，與劉峯瑜一同襄助執行長李文忠。

知情人士表示，國防院在本月19日召開董事會，拍板由劉峯瑜擔任科技副執行長職務，他主要掌管國防戰略與資源研究所、網路安全與決策推演研究所的督導工作。

劉峯瑜為空軍官校75年班畢業，2022年6月至今年7月間擔任空軍副司令，先前則擔任空軍防空暨飛彈指揮部創建後第二任指揮官，以及參謀本部通信電子資訊參謀次長等中將要職。為經國號戰機飛官出身的他，也是美國空軍戰爭學院100年班畢業，學、經歷與涵養獲得肯定。

請繼續往下閱讀...

該人士說，近期代理學術副執行長的中共政軍與作戰概念研究所所長歐錫富，主要督導國家安全研究所、中共政軍與作戰概念研究所，他預計在明年元旦真除。另外，自今年8月起接任代理行政副執行長的國防院中共政軍與作戰概念研究所研究員韓岡明，其表現獲得肯定，同樣也將在明年元旦正式真除。韓岡明（左1）、歐錫富（左2）自明年元旦起真除國防院副執行長。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法