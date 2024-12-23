不全依賴美國！南韓發射第3顆SAR雷達衛星 未來每2小時可監控北韓

為更加自主監控北韓行動，南韓21日成功透過SpaceX向太空軌道發射其第3顆間諜衛星，並搭載了合成孔徑雷達（SAR）感測器。（圖片取自南韓國防部）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕北韓近期對南韓頻頻做出挑釁舉動，致使兩韓關係愈趨緊張。為更加自主地監控北韓行動，南韓21日成功透過SpaceX向太空軌道發射其第3顆間諜衛星，這款衛星搭載了合成孔徑雷達（SAR）感測器。南韓計畫一共發射5顆衛星，組建自主的監控網路，而不全仰賴美國提供衛星影像，力求能每2小時監控北韓特定目標。

據《韓聯社》報導，南韓國防部表示，南韓21日成功將其第3顆國產間諜衛星，從美國太空中心發射至軌道，以尋求加強對北韓的獨立監視能力。南韓國防部說明，運載衛星由SpaceX的獵鷹9號火箭，於南韓時間21日晚上8點34分，按計劃從加州范登堡太空部隊基地（Vandenberg Space Force Base）升空，晚上9點24分將衛星送入軌道，並於晚上11時30分成功與地面站取得通訊，顯示衛星運作正常。

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南韓目標一共發射5顆衛星，以組建自主的監控網路，而不全仰賴美國提供衛星影像，最終力求能每2小時監測北韓特定目標。（圖片取自南韓國防部）

南韓當局預計此次衛星發射，可進一步加強南韓軍方針對北韓「核威脅」和「飛彈威脅」的威懾、監控控畫，衛星網路也會更靈活、覆蓋更全面。南韓國防部指出，其藉由未來發射更多衛星，努力增強南韓軍隊的獨立監控能力。使南韓能夠更準確、更迅速地識別北韓的挑釁行為。

南韓新衛星搭載了合成孔徑雷達（SAR）感測器，具有能夠全天候獲取超高解析度影像，而不受晝夜或天氣因素影響能力，規劃後續2顆衛星，也將使用此款雷達感測器。圖為南韓軍方的衛星解說。（圖片取自南韓國防部）

南韓新衛星搭載合成孔徑雷達（SAR）感測器，具有能夠全天候獲取超高解析度影像，而不受晝夜或天氣因素影響的能力。南韓自2023年12月2日發射首顆搭載光電和紅外線感測器的軍用偵察衛星（EO/IR）後，今年4月8日再發射第2顆搭載合成孔徑雷達的衛星。

南韓軍方計畫，最終將一共發射5顆間諜衛星，剩餘的2顆也規劃搭載合成孔徑雷達，並期望達到每2小時持續監測北韓特定目標能力。在國產衛星發射之前，南韓主要依賴美國提供衛星影像，在自製衛星陸續升空後，象徵南韓得以更獨立地獲取監控資訊。

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