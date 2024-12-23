我M1A2T戰車裝甲夠力嗎？ 前聯兵營長揭同級車有「五層」防護

國軍M1A2T戰車防護力更勝M1A1。（資料照，國防部提供）〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國首批對美採購的38輛M1A2T戰車已抵台，其優於現役戰車的火力、機動性與防護力備受各界關注。曾任陸軍584旅聯兵營長的黃煜庭中校，近期在國軍刊物《黃埔學報》發表評析指，M1A2系列戰車採用第二代查布漢複合裝甲，由外到內共有高硬度裝甲板、高硬度陶瓷、衰變鈾合金、均質鋼與凱夫勒內襯，可保護車內乘員安全。

黃煜庭中校曾任陸軍裝甲584旅聯兵一營營長，他畢業於儲備軍官95年班，並於2021年春節前夕指揮「重要目標防護演練」，透過媒體向國人展示聯兵營戰力。黃煜庭現於國防院擔任國防駐研學官，並在最新一期的國軍刊物《黃埔學報》發表專文，分析現代戰車的運用與生存之道。值得注意的是，陸軍裝甲584旅未來將全旅換裝M1A2T戰車，成為戍守北部中樞的關鍵戰力。

黃煜庭的專文全面剖析現代戰車的科技、新興威脅、烏俄戰爭與以哈戰爭實例，以及對我國地面部隊的評析與建議，並提到新接裝的M1A2T戰車防護力。這篇專文陳述，M1A2系列戰車的裝甲，較前一代M1A1經過大幅強化，車體正面、砲塔前方與砲盾等最易被擊中的部位，都裝設附加二重硬度均質裝甲塊的第二代查布漢複合裝甲。

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曾任陸軍584旅聯兵一營營長的黃煜庭中校。（資料照）對於美軍M1A2系列戰車防護力，該文解析，第二代查布漢複合裝甲由英、美聯合研發，外表第一層是高硬度裝甲板（HHA），第二層為高硬度陶瓷，第三層是網狀的衰變鈾合金裝甲，第四層是均質鋼裝甲（RHA），最內部還加裝凱夫勒（Kevla, 又稱克維勒、功夫龍）內襯，主要目的是防止遭砲彈擊中後，鋼鐵碎片在車內飛散，傷害乘員與車內設備。

這篇分析稿透過文字與表格敘述，該型戰車砲塔的正面，面對反裝甲飛彈、HEAT（反戰車高爆彈, High-Explosive Anti-Tank）時，號稱擁有相當於1300至1600公厘RHA防護能力，而抵抗APFSDS（尾翼穩定脫殼穿甲彈, Armor-piercing fin-stabilized discarding sabot）的能力約為880至900公厘。

不過，由於衰變鈾合金（又稱貧鈾）裝甲屬於美國管制軍品，因此出口版的M1A2戰車不會有此裝甲。該文分析，相關材質裝甲，僅能以其他裝甲套件替代。

對於國軍M1A2T戰車對應裝甲等級，該文分析，就公開資料及推測來看，可能對應第二代或第三代衰變鈾合金裝甲，其正面抗動能960公厘，抗化學能1620公厘，足以抵抗中共125公厘三期含以下APFSDS、紅箭系列反裝甲飛彈直接攻擊。

不過，黃煜庭的專文也強調，戰車在戰場的存活力，不能單就裝甲防護下定義，還有戰術戰法運用、指揮官的決策與指揮、作戰場景及地點、戰車機動力、通信指管、核生化防護及滅火系統、戰場情資透明程度與資訊傳輸等諸多影響因素。且就歷代戰爭來看，沒有一種武器無敵、完全沒有缺點，只能單就作戰目的和儎台的運用，把武器能力發揮到最大極致，不管目的是摧毀、嚇阻，甚至是國力、軍力展示，能達到符合原先設定的目標，就沒有「武器載具無用論」的說法。

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