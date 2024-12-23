美軍「海馬斯無人化」 自駕發射車震撼亮相

洛克希德．馬丁公司（Lockheed Martin）的海馬斯（HIMARS）發射車在一項突破性測試中，展示了自主導航和操作能力。（圖：Lockheed Martin）〔編譯陳成良／綜合報導〕美國軍工大廠洛克希德．馬丁（Lockheed Martin，下稱洛馬）在自駕系統發展上取得重大突破！該公司本月4日成功展示無人駕駛版的「海馬斯」多管火箭系統（HIMARS）原型車，這款原型車可在無人操作的情況下自主移動，象徵美軍在火砲系統現代化的進程中，又向前邁進一大步。

根據軍事新聞網站《Army Recognition》報導，此次展示的無人版海馬斯，可在沒有乘員的狀況下，利用不發出訊號的被動式感測器自主導航，無論白天、黑夜都能順暢運行。這項突破對於需要在複雜環境中，兼顧機動性和隱蔽性的作戰任務而延至關重要。將這項自駕技術整合到現有的海馬斯系統，不僅提升其戰場適應性，更可與有人駕駛的補給車輛搭配，執行「人機協同」作戰。

美軍未來的願景是讓有人駕駛的海馬斯系統，搭配無人駕駛的「僚車」系統，以達到最佳化的火力與作戰彈性。洛馬成功展示的無人駕駛能力，正是實現此願景的重要一步。該公司的方法不僅升級了現有的海馬斯系統，更保留了人員操作選項，將美軍對此系統的投資效益最大化。

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「我們的方案相當獨特，讓美軍可以升級現有的海馬斯，賦予其無人駕駛能力，同時又能保留人員操作的選項」。洛馬業務發展總監薇卓（Becky Withrow）表示：「如此一來便可最大化客戶投資，並能彈性因應不斷變化的作戰需求。」

無人系統在現代戰爭中的重要性日益提升，洛馬在無人版海馬斯等自駕系統上的進展，反映出將無人作戰系統整合到未來戰場的廣泛趨勢。現代戰場的特色在於快速調整、降低人員風險和提高精準度，都是推動各國採用自駕科技的關鍵因素。

報導指出，洛馬在開發尖端自駕和無人系統方面累積了深厚實力，如今更將這些技術整合到海馬斯系統，以支援美軍「全領域嚇阻」戰略和作戰現代化目標。洛馬的創新科技確保美軍能充分應付不斷變化的挑戰，鞏固其在全球國防創新的領導地位。該公司預計在2025年進一步推進相關的任務規劃，減輕操作人員與自駕系統互動時的負擔，並預計在2025年下半年進行後續展示，進一步驗證這項科技。

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