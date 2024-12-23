驗證ACV新車效能 駐日美陸戰隊首於沖繩開放水域兩棲演訓

駐沖繩的美軍陸戰隊第3師第4團，本（12）月10日於當地的牧志渡口，首度以新型兩棲作戰車（ACV）完成開放水域的登陸作戰演訓。（美軍DVIDS網站）〔記者陳治程／綜合報導〕為強化水、陸兩棲登陸作戰能力，太平洋美軍陸戰隊今（2024）年中開始換裝新型兩棲作戰車（ACV），藉此取代服役多年的AAV7履帶式兩棲突擊車；美軍印太司令部日前宣布，該車現已在沖繩完成首次開放水域登陸演訓，除驗證新車效能，也強化陸戰隊官兵在不同環境條件下的濱海作戰能力。

美軍印太司令部透過新聞稿表示，此次開放水域演訓由駐沖繩的美軍陸戰隊第3師第4團（4th MR, 3d）執行，也是繼今年6月下旬「艦岸連動作戰」後，再於濱海地區實施兩棲登陸訓練；此次參演的兩棲作戰車第4排排長耶爾中尉（1st. Lt. Jacob Yehl）說明，此次演訓的牧志渡口（Kushi Crossing）是沖繩唯一能深入中央訓練區（the Central Training Area）的登陸點，有助於駐沖繩美軍在此聯合訓練。

此次執行開放水域登陸演訓的陸戰隊第3師第4團官兵，上（11）月底已在駐地施瓦步營外，接受退潮時的兩棲登陸訓練。（美軍陸戰隊第3遠征軍官方Facebook）美軍陸戰隊ACV為承繼AAV-7的新一代作戰載具，計有運輸車（ACV-P）、指揮車（ACV-C）、30公厘反裝甲機砲車（ACV-30），以及戰場救濟車（ACV-R）四款構型；該車選用複合裝甲、8x8輪式防爆底盤，並搭載衛星通訊（SATCOM）、高頻／特高頻（HF/VHF）無線電，且可視需求加裝主動防禦系統，強化防禦飛彈及無人機。

美軍印太司令部表示，該車投入量產後，2022年起已由美軍陸戰隊第1師率先接裝，今年6月下旬則在陸戰隊15遠征支隊（15th MEU）的沖繩「艦岸連動作戰」中首度亮相；此次則由陸戰隊第4團耗時3天，在漲潮（high tide）、退潮（low tide）以及低光源情境下，順利驗證ACV與濱海環境的訓練效能，可望在未來提高兩棲作戰演訓的頻次，提高陸戰隊的快速反應能力。美軍陸戰隊第15遠征支隊今（2024）年6月首度於沖繩執行「艦岸連動作戰」之情形。（美軍陸戰隊網站）

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