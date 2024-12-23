為台海衝突做準備？ 傳中國2年內爆買近百萬架自殺無人機

中國正在開發一種名為「向日葵200」（Sunflower 200）的自殺式攻擊無人機（見圖），其外觀與伊朗「見證者-136」 無人機相似。（圖翻攝自微博）〔編譯陳成良／綜合報導〕一家中國無人機製造商近日向軍聞網站《Defence Blog》宣稱，其已接獲中國政府近百萬架輕型自殺式無人機的龐大訂單，預計於2026年前交付。若這項消息為真，凸顯中國正迅速擴大對無人機系統的投資，並將其融入現代戰爭戰略中。

根據中國保利科技公司（Poly Technologies）的代表所稱，這份史無前例的合約讓他們的產能滿載。該代表說：「我們已經接獲政府近百萬架無人機的訂單，因此不得不拒絕其他客戶以滿足需求。」然而，關於無人機的具體型號或技術規格等細節，目前尚未公開。

中國對自殺式無人機（又稱遊蕩彈藥、巡飛彈，Loitering Munition）的重視，與近期全球衝突中汲取的經驗、教訓相符，特別是烏克蘭廣泛使用無人機的戰例。據報導，烏克蘭軍隊採用輕型自殺式無人機和FPV無人機的戰術極具殺傷力，這也影響了中國的軍事準則。

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據《Defence Blog》報導，中國人民解放軍（PLA）已將無人機作戰納入其訓練計畫中。影像和報導顯示，解放軍在模擬作戰演習中使用FPV無人機和自殺式無人機，以提升部隊的戰備能力。

《Defence Blog》報導，如此龐大規模的訂單引發外界對其用途的猜測。儘管北京當局沒有提供明確細節，但許多國防分析家認為，這可能是中國為潛在的台海衝突做準備的訊號。

這家無人機製造商言論也揭露了更廣泛的產業動態，當被問及是否可能出口無人機到俄羅斯時，該製造商表示，目前的首要任務是滿足國內需求。這番話凸顯，儘管全球對中國無人機技術的興趣日益濃厚，但中國仍將自身國防能力列為優先事項。

報導指出，中國的軍工產業在無人機系統領域發展迅速。解放軍非常重視將無人機作為戰力倍增手段，特別是在偵察、電子戰和精準打擊方面。自殺式無人機的整合提供了一種具成本效益且可擴展的解決方案，能夠對敵方進行飽和攻擊，這種戰術已在多場現代衝突中證明有效。

保利科技有限公司是中國保利集團公司（China Poly Group Corporation）的子公司，總部位於中國北京，是一家經營飛彈和其他軍事產品的貿易公司。該公司由中國人民解放軍創立，旨在與中國北方工業公司（Norinco）競爭。保利科技是中國最大的武器出口商之一，並曾受到美國制裁。

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