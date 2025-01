鋼鐵猛獸！M1戰車硬扛俄軍無人機攻擊 驚險畫面曝光

烏克蘭的M1戰車展現韌性,乘組人員在多次攻擊下仍得以倖存。(擷取自影片)〔編譯陳成良/綜合報導〕網路上近日流傳的影片顯示,烏軍一輛M1艾布蘭(Abrams)主力戰車在俄羅斯庫斯克州(Kursk Oblast)遭遇俄軍FPV無人機襲擊。這場驚險的遭遇戰凸顯了M1戰車的堅固性,和烏軍機組人員的應變能力。

烏克蘭軍聞網站《Defence Express》報導,美國外交政策研究所(Foreign Policy Research Institute)的羅伯.李(Rob Lee)和卡內基國際和平基金會(Carnegie Endowment for International Peace)的柯夫曼(Michael Kofman),訪問烏克蘭陸軍第47獨立機械化旅的戰車車長,揭露了更多事件細節。

據報導,在約2分鐘的時間內,這輛艾布蘭戰車遭受了4到6次的FPV光纖導引無人機直接撞擊,其中一架無人機纏繞在戰車的防護網上,另2架則錯失目標。

Russian telegram channels posted videos of fiber optic cable FPV strikes on a Ukrainian Abrams tank in Kursk oblast last week. Aside from a concussion, the crew survived without injury and made it back to friendly lines. @KofmanMichael and I spoke to the commander of the tank… pic.twitter.com/piqapqvVMv