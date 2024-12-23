鋼鐵猛獸！M1戰車硬扛俄軍無人機攻擊 驚險畫面曝光

烏克蘭的M1戰車展現韌性，乘組人員在多次攻擊下仍得以倖存。（擷取自影片）〔編譯陳成良／綜合報導〕網路上近日流傳的影片顯示，烏軍一輛M1艾布蘭（Abrams）主力戰車在俄羅斯庫斯克州（Kursk Oblast）遭遇俄軍FPV無人機襲擊。這場驚險的遭遇戰凸顯了M1戰車的堅固性，和烏軍機組人員的應變能力。

烏克蘭軍聞網站《Defence Express》報導，美國外交政策研究所（Foreign Policy Research Institute）的羅伯．李（Rob Lee）和卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）的柯夫曼（Michael Kofman），訪問烏克蘭陸軍第47獨立機械化旅的戰車車長，揭露了更多事件細節。

據報導，在約2分鐘的時間內，這輛艾布蘭戰車遭受了4到6次的FPV光纖導引無人機直接撞擊，其中一架無人機纏繞在戰車的防護網上，另2架則錯失目標。

請繼續往下閱讀...

Russian telegram channels posted videos of fiber optic cable FPV strikes on a Ukrainian Abrams tank in Kursk oblast last week. Aside from a concussion, the crew survived without injury and made it back to friendly lines. @KofmanMichael and I spoke to the commander of the tank… pic.twitter.com/piqapqvVMv — Rob Lee （@RALee85） December 19, 2024

儘管俄軍無人機多次試圖穿透戰車的引擎和車體，但艾布蘭戰車的反無人機「格柵」裝甲和反應裝甲塊組合，證明仍相當有效。這名車長強調：「這就是艾布蘭戰車厲害之處。在俄製或蘇製的T系列戰車上，這是不可能發生的。」這番話凸顯了艾布蘭戰車的堅固設計和戰場適應性。

雖然戰車的車組人員最終棄車，但由於他們先前主動強化了艾布蘭戰車的防護措施，因此全員毫髮無傷地倖存下來。目前該戰車的命運仍不明朗，有報導稱它可能遭到進一步攻擊，甚至被俘獲。

然而，這起事件凸顯了現代化戰場裝備對付FPV無人機等新興威脅的重要性，這名車長強調了額外防護措施的需求，並分享了美軍教官提供嚴格訓練的相關經驗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法