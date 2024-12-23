美軍F/A-18F「超級大黃蜂」遭神盾艦擊落 傳「標準二型」飛彈所為

1架自杜魯門號航空母艦起飛的美國海軍F/A-18F「超級大黃蜂」雙座戰機，22日遭到提康德羅加級神盾巡洋艦「蓋茨堡號」擊落。圖為同型機。（取自杜魯門號航艦臉書）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國海軍「杜魯門號」航空母艦所屬1架F/A-18F「超級大黃蜂」雙座戰機，22日於中東執行任務時，遭「蓋茨堡號」神盾巡洋艦擊落，2名飛官及時彈射逃生。美軍正全面調查事故肇因，美國媒體《華盛頓郵報》報導稱，這架「超級大黃蜂」戰機，可能遭艦載「標準二型」防空飛彈擊落。

包括《有線電視新聞網》（CNN）、《美國海軍學會新聞》（USNI News）等多家外國媒體報導，美國中央司令部發布新聞稿陳述，1架自杜魯門號航空母艦（CVN-75）起飛的美國海軍F/A-18F「超級大黃蜂」雙座戰機，在中東當地時間22日凌晨3點（約美東時間21日晚間7點），遭到提康德羅加級神盾巡洋艦「蓋茨堡號」（CG-64）擊落，機上2名飛行員成功彈射逃生，其中1人受到輕傷。

提康德羅加級神盾巡洋艦「蓋茨堡號」。（美聯社檔案照）雖然美軍正在打擊中東「胡塞武裝」（又稱青年運動），該組織還宣稱擊落這架「超級大黃蜂」戰機，但美軍表示，這架戰機並非遭敵火擊落，而是「明顯的誤擊」（an apparent friendly fire incident）。

美國媒體《星條旗報》報導，這架F/A-18F戰機隸屬駐守於維吉尼亞州的「紅色開膛手」第11戰鬥機中隊，但尚無法知悉為何「蓋茨堡號」神盾巡洋艦，在航艦打擊群的雷達、無線電往來暢通情況下，仍將這架戰機誤判成敵軍飛機或飛彈。該報導也引述《華盛頓郵報》的消息稱，這架戰機可能遭一枚「標準二型」（SM-2）防空飛彈擊落。

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「標準二型」防空飛彈為美系艦艇常見的艦載防空精準彈藥，除了提康德羅加級巡洋艦、伯克級驅逐艦等美軍現役二款神盾艦，包括日本「摩耶級」、南韓「世宗大王級」神盾驅逐艦，以及我國海軍的「基隆級」驅逐艦都搭載這款飛彈。根據公開資訊，以我國的SM-2MR Block IIIA批次為例，該型彈射程可達213公里，甚至在必要時可充當反艦飛彈，攻擊雷達視線範圍內的敵艦。標準二型防空飛彈為美系軍艦常見的精準彈藥，圖為我國基隆級驅逐艦發射該型飛彈情形。（資料照，海軍提供）

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