中國惡夢成真！ 菲律賓軍方：將採購美國「泰風」飛彈系統

泰風飛彈系統。（取自美軍DVIDS）〔編譯孫宇青／綜合報導〕《法新社》23日報導，菲律賓軍方表示，其計畫採購美國陸基中程飛彈系統「泰風」（Typhon，又譯堤豐），以保護南海的海上利益。美軍今年4月在菲國北部部署該系統，以協助美、菲軍演，當時中國就擔心這款飛彈會在菲國永久部署，如此可能大幅改變太平洋軍力平衡。

據報導，菲國陸軍司令賈里多（Roy Galido）於記者會表示，菲國計畫採購「泰風」系統，是因為菲國於群島防禦實施概念中，看到該系統的可行性和功能，「我很高興向同胞們報告，大家的軍隊正在發展這種能力，以保護我們的主權」。

賈里多補充說，「泰風」系統採購總數，將取決於「經濟狀況」，並強調2025年的國防預算尚未制定。一般來說，菲軍從規劃階段到獲得新武器系統，至少需要2年或更長時間。

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美軍4月在菲國部署「泰風」系統，協助美菲陸軍「盾牌」（Salaknib）演習。這是美國2019年8月退出「中程核飛彈條約」（INF）以來，首次向外國部署陸基飛彈系統。

美菲軍隊今年4、5月間展開「肩並肩」聯合軍演。（美聯社）雖然菲國陸軍發言人德馬阿拉（Louie Dema-ala）曾指出，「泰風」系統最慢將在9月撤出菲國，但當地媒體披露可能延長停留期限，甚至不排除部署日本。當時中國一位不願透露姓名的外交官即表示，「泰風」系統在印太地區停留的時間，對於一場演習而言「異常的長」，已引起北京不安。

美國洛克希德．馬丁公司為美國陸軍開發的「泰風」系統，射程視其搭載飛彈而異，但美方持續研發射程更遠的版本。

賈里多表示，「泰風」系統將使軍隊能夠向外「投送兵力」，最遠達370公里，這是菲國根據《聯合國海洋法公約》所享有的海洋權利的極限，「更遠之外就沒有陸地，軍隊無法前往那裡」。他強調，「泰風」將保護菲國的「浮動資產」，包括海軍、海岸防衛隊和其他船隻。

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