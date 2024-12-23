講武堂》李冠成：從網路民調初探民眾對防衛韌性的支持與參與意願

圖為新北市政府今（2024）年7月於台北港舉行的「民安10號」實兵演練，規劃模擬緊急命令發佈期間天災救援、戰前準備及敵方騷擾，以及戰時遭敵方攻擊等3階段24項演練科目。（本報資料照，記者羅沛德攝）

李冠成（國防院中共政軍與作戰概念研究所助理研究員）

（原文刊載於國防安全研究院網站即時評析，本報獲國防院同意全文轉載）

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2024年6月總統賴清德宣布成立「全社會防衛韌性」委員會，結合政府機構、非政府組織、企業界與公民社會的力量，旨在提升國家因應自然災害及人為威脅的能力，特別是面對來自中國的封鎖或入侵威脅。專家指出全社會防衛韌性不僅是台灣防衛戰略的關鍵，亦為深化台美合作、提升嚇阻效能帶來重要契機。

然而，民眾對此政策的認知與支持度，將直接影響政策實施的成效。因此，本文透過網路民意調查探索一般民眾對全社會防衛韌性政策的支持度與參與意願。結果顯示，超過七成受訪者認同跨部門協作應對威脅的必要性；此外，多數民眾在戰時願意參與志願民防組織或支援社區防衛。這意味台灣推動全社會防衛韌性政策具備良好的社會基礎。

約七成民眾支持全社會防衛韌性的合作與參與

本次抽調民眾對於民防動員認同度、是否有意願參與民防事務共兩道題目的回覆情形。（取自國防安全研究院）

我們用兩道題目測量民眾對全社會防衛韌性政策的支持度與參與意願。首先，民調問：「請問您同不同意：台灣有必要動員企業、學校與民間團體，與政府一起合作應對可能的外部威脅」。調查結果顯示（圖1），超過七成的受訪者支持動員社會各界與政府合作應對外部威脅，其中「非常同意」和「有點同意」的受訪者分別占27%和44%。相較之下，持反對意見的受訪者比例明顯較低，「不太同意」和「非常不同意」的比例合計僅28%。高達七成的支持度顯示，民眾普遍認同全社會的跨部門合作對於應對外部威脅至關重要，意味著民眾不僅信任政府的角色，也理解整合企業、學校與民間力量以提升國家韌性的必要性。

關於若發生戰爭時，是否願意參加志願民防組織或支援社區防衛的問題，約69%的受訪者表示有意願參與，其中「非常願意」和「有點願意」的受訪者分別占31%和38%。反之，持反對態度的比例相對較低，「不太願意」和「非常不願意」的比例合計31%。近七成民眾願意在戰時參與志願民防組織或社區支援活動，顯示台灣社會在面臨危機時具備一定的行動潛力。

支持跨部門合作的民意差異：性別、年齡與教育背景的影響

本次調查回答第一題的民眾性別、年齡、教育背景和政黨傾向分布。（取自國防安全研究院）

整體而言，71%的受訪者支持動員企業、學校及民間團體與政府合作應對外部威脅。不過，進一步的交叉分析（圖2）揭示了不同群體間的差異。

性別方面，女性對跨部門合作的支持度（75%）高於男性（68%），這可能反映出女性對社會協作的重要性有更高的認同。在年齡層方面，支持度隨年齡增長而下降。20至29歲的年輕族群支持度最高（74%），而60歲以上的族群支持度下降至60%左右。這一趨勢可能與年輕人對於新政策的接受度更高，或其對現代威脅（如網絡攻擊或混合戰）的敏感性更強有關。此外，教育程度對態度亦有明顯影響。大學、研究所以上學歷者的支持度明顯高於專科以下者，這可能反映出高學歷者對政策內容和跨部門協作價值的理解更為深刻。

最後，政黨認同亦是影響跨部門合作支持態度的重要因素。在泛綠陣營認同者中，約96%支持民間與政府合作應對外部威脅，而泛藍陣營的支持度不到50%，僅約42%。這顯示不同政治立場對於政策支持的態度存在顯著分歧，尤其在泛藍陣營中，可能需要更多的溝通和政策說明以消除疑慮。

民防參與意願的群體差異

本次調查回答第二題的民眾性別、年齡、教育背景和政黨傾向分布。（取自國防安全研究院）

在戰時參與民防組織或支援社區防衛的意願上，交叉分析（圖3）顯示，男性與女性的參與意願相近，年齡層雖有些許變化，50至59歲、60歲以上者參與意願較低，但各年齡層的參與意願比例均在60%以上。此外，教育程度的影響也相對微弱，專科及以下學歷與研究所及以上學歷者的支持比例差距不大。

然而，政黨傾向的差異較為顯著。泛綠支持者中，願意（包括有點願意和非常願意）在戰時參加民防團或支援社區防衛的比例高達92%。可是，泛藍陣營認同者僅47%願意參與，超過五成不願意參與（53%），其中「非常不願意」占27%，「不太願意」占26%。

儘管多數民眾願意參與志願性民防組織，且性別、年齡與教育背景對參與意願的影響有限，這為政策推行提供了穩定的基礎。然而，政黨傾向上的分歧凸顯了政治信任對政策接受度的關鍵作用。未來政策應針對泛藍支持者展開溝通與信任建立，並提供更具吸引力的參與機制，以彌合政治立場帶來的差距，進一步鞏固全社會防衛韌性政策的執行力。

總結來說，民眾普遍支持全社會防衛韌性政策，並表現出相當的參與意願，這為政策推動提供了良好的社會基礎。不過，政策的落實仍需進行有效的溝通、教育和演練，才能讓全社會韌性政策不僅停留於概念支持，更能轉化為實際行動。

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