南韓情資：北韓擬增兵援俄並提供自殺無人機

北韓官媒8月24日公布領導人金正恩（右）視察無人機的性能測試。（北韓KCNA新聞畫面）〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓軍方宣稱，北韓疑似準備派遣更多部隊及軍事裝備到俄羅斯，其中甚至可能包括自殺無人機，以支持莫斯科入侵烏克蘭的戰爭。據南韓情資顯示，北韓先前已輸送數千名士兵協助俄國作戰，估計陣亡人數已達1100人。

據《韓聯社》報導，南韓聯合參謀本部（JCS）表示，綜合多方情資評估，北韓正準備輪調或增加在俄羅斯的兵力部署，目前已供應俄方240公厘火箭砲和170公厘自走砲。

更令人擔憂的是，南韓情資顯示，北韓正著手生產並供應自殺無人機，這款武器於北韓領導人金正恩月前視察時才公開展示。南韓軍方認為，北韓此舉目的在於獲取實戰經驗，並提升其常規武器系統的現代化程度。

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北韓官媒先前曾報導，金正恩視察多款自殺攻擊無人機的測試，並下令全面生產這類在現代戰爭中日益重要的低成本、高效率武器。

南韓聯合參謀本部指出，目前尚未偵測到北韓有任何具體挑釁跡象，並稱北韓正專注於擴大與俄羅斯的軍事合作，並在年底重要的黨中央全體會議前穩定國內情勢。

不過，南韓軍方不排除北韓可能在年底政治敏感時刻，發動突襲式軍事挑釁，例如試射搭載極音速武器的中程彈道飛彈。

南韓聯合參謀本部預測，北韓明年可能持續採取「灰色地帶」挑釁，例如施放載有垃圾的氣球，以及發動GPS干擾攻擊。

南韓軍方研判，由於北韓明年需集中力量支援俄羅斯，可能會因引發軍事緊張或衝突而感到壓力，進而避免在朝鮮半島開闢新戰線。

南韓聯合參謀本部強調，「（南韓）與美國分享情報，並建立堅實的戰備姿態至關重要，因為北韓仍可能試圖發動各種挑釁，例如試射洲際彈道飛彈或進行核試，以增加其與美國談判的籌碼」。

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