受二戰神風攻擊又觸礁翻覆...「萬」劫不死的海軍大萬艦迎生涯終章

政府電子採購網20日公告顯示，海軍「大萬軍艦」（右二）計畫進行最後延壽檢修工作，分別針對其柴油引擎、主發電機、主拖纜M/G SET馬達展開公開招商徵求。（圖片擷取自中華民國海軍臉書）

〔記者劉宇捷／台北報導〕海軍近期公告數筆關於「大萬軍艦」後勤維保的公開徵求案，為日後招商檢修柴油引擎、拖纜馬達等設施做好準備，可說是2028年除役前的最後延壽案。事實上，「大萬軍艦」的服役故事相當曲折離奇，在美國服役期間，曾遭日本「神風特攻隊」自殺攻擊，該艦交付我國海軍服役後，其1987年於基隆外海觸礁重創，卻透過「大修」、重新安放龍骨續命至今。

我國海軍現役2艘「大同級」遠洋拖船，在美國海軍、我國海軍共計服役80年左右，是一款很有故事的老船，視之「活古董」一點也不為過。大萬軍艦的姊妹艦「大岡軍艦」在美國服役期間，還曾參與1946年的「十字路」核試行動，並試圖拖行遭核爆重創的日本「酒勻號」輕巡洋艦。

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根據政府電子採購網20日公告的資訊顯示，我國海軍計畫就大萬軍艦進行最後延壽、檢修工作，分別針對其柴油引擎、主發電機、主拖纜M/G SET馬達等，展開公開招商徵求，這也是啟動後續招標的先期作業。國防部規劃，隨著「大武級」救難艦戰力到位，大同級艦將於2028年以前除役。

在美國海軍服役時期的大萬軍艦，其前身為「阿帕契號」（USS Apache, ATF-67）遠洋艦隊拖船。（圖片擷取自美國海軍遺產司令部）

「大萬軍艦」（ATF-551）前身為美國海軍切羅基級（Herokee class）遠洋艦隊拖船「阿帕契號」（USS Apache, AT-67/ATF-67），其於1942年服役，參與二次大戰太平洋戰爭，經歷南洋群島、馬里亞納群島及菲律賓戰役，1945年1月，阿帕契號及其艦隊接連被日本「神風特攻隊」自殺攻擊，其中1架飛機撞上了該艦的雷達桅杆，並在該艦的左舷落海爆炸，致使該艦返回雷伊泰島及夏威夷修整。

該艦於二戰後曾短暫退役，後因韓戰爆發，阿帕契號於1951年重新服役，並參與了韓戰、越戰，負責拖運受損的艦艇。1966年上旬，該艦曾短暫從越南造訪至香港、台灣，並在高雄泊港休憩。

1944年9月，大萬軍艦的前身「阿帕契號」於珊瑚海救助觸水雷重創的商船。（圖片擷取自美國海軍遺產司令部）

阿帕契號1974年2月27日自美國海軍退役，同年6月正式交付予我國海軍，更名為「大萬軍艦」。1987年3月25日，大萬軍艦授命於颱風天出海營救在基隆協和電廠外擱淺的10萬噸級油輪「伏羲二號」，由於風浪過大，大萬軍艦在油輪附近被海浪舉起，並重重砸在礁石上，造成該艦船底嚴重破損、輪機艙進水、大軸變形，傾覆於礁石上。這場意外造成艦上3名官兵殉職。

大萬艦的艦體、骨架在這起意外之中受損嚴重，已達報廢程度，不過，時任海軍總司令劉和謙上將指示全力修復，因此，該艦進行了為期一年半的修復工作，不僅重新安放龍骨、組裝艦體，還再次舉行下水典禮與海試，幾乎等同於重新造了一艘新艦；1989年6月，大萬軍艦竣工服役，如今與「大岡軍艦」（ATF-554），是海軍現役僅存的「大同級」遠洋拖船。

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