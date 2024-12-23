中國「高景一號」衛星解體 燃燒殘骸散落美國數州

業餘攝影師在美國路易斯安那州布里奧布里奇上空拍下衛星解體畫面。（取自X平台）〔編譯陳成良／綜合報導〕美國《富比世》（Forbes）雜誌報導，美東時間上週六（21日）晚間，一顆失控的中國地球觀測衛星「高景一號02星」（Superview 1-02）再入大氣層，劇烈燃燒並化為一團火球，劃過美國南部上空。從目前訊息推測，這顆衛星未燃盡的部分殘骸，可能已墜落於密西西比州、密蘇里州、阿肯色州或周邊地區。

報導指出，這顆衛星是中國航天科技集團於2016年發射的「高景一號」商業遙測衛星其中一員。許多目擊民眾誤以為是流星，但科學家證實，這顆明亮的火球，其實是編號「高景一號02星」的人造衛星。

業餘攝影師蘇珊娜（Suzanne H.）幸運地在路易斯安那州布里奧布里奇（Breaux Bridge）上空，拍下衛星解體的珍貴畫面，並提供給美國流星協會（AMS）。

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知名天文學家、同時也是軌道專家的麥克道威（Jonathan McDowell）表示，這顆衛星從紐奧良上空開始返回地球，並在向北飛行的過程中逐漸解體。

專門利用公開數據尋找隕石墜落地點的美國航太總署（NASA）科學家弗萊斯（Marc Fries）指出，至少有4個氣象雷達偵測到衛星碎片掉落。火球飛越密西西比州首府傑克森（Jackson）上空後，朝阿肯色州和密蘇里州方向前進，沿途皆有可能為殘骸墜落範圍。

從太空進入大氣層的物體，由於以每小時數千英里的速度飛行，其碎片散落範圍可能非常廣泛。這些物體與大氣層的劇烈摩擦會產生高溫，導致衛星燃燒殆盡。

麥克道威指出，「高景一號02星」的體積相對較小，很可能已在空中完全燃燒殆盡。目前尚未有發現衛星殘骸的消息傳出，不過，就算有殘骸墜落地面，這些碎片可能也相當細小，難以辨識。

美國流星協會至少已收到120份關於這顆衛星燃燒產生的火球目擊報告。麥克道威表示，「高景一號02星」大約在2年前就已停止運作，此後便逐漸下降，最終墜入大氣層，甚至可能撞擊地表。

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