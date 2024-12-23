我國1700枚拖式2B飛彈年底到貨 烏軍實射「彈無虛發」性能不俗

圖為陸軍今（2024）年8月天馬操演期間，以新式悍馬車發射舊型拖式2A飛彈射擊情形。（本報資料照，記者塗建榮攝）

〔記者陳治程／綜合報導〕國軍為強化不對稱戰力，2018年以新台幣118億餘元向美採購「拖式2B」新型反裝甲飛彈系統，在獲得新式悍馬車並實際驗證後，因故延宕的1700枚拖式2B飛彈，預計今年底全數交付；至於這套新系統有多厲害呢？烏克蘭陸軍某機械化旅近日實際試射這款飛彈，「彈無虛發」的性能深獲烏軍肯定，甚至勝過NLAW、「標槍」反裝甲飛彈。

隸屬烏克蘭陸軍的第61機械化步兵旅（61st Mechanized Infantry Brigade），22日發布了一支拖式（TOW）飛彈發射車的介紹影片，可見所屬官兵熟練地為重型悍馬車安裝發射器，在簡述性能後，便實地發射一枚「拖式2B」反裝甲飛彈，只見少了銅線導引的新型彈藥飛快地穿越林木，精準命中數公里外的靶區，展現不俗性能。

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根據影片解說，烏克蘭陸軍現採用的拖式飛彈，除了BGM-71F「拖式2B」、氣動性改良的「拖式2B Aero」型彈之外，也包含可打擊加固建築的BGM-71H「拖式攻堅彈」，能對敵裝甲載具、前線要點陣地有效形成威脅。

現行拖式飛彈因已無銅線導引型號（即舊型拖式2A彈）的產線，因此，後續生產的拖2A、2B彈均為「無線射頻導引」（RF）版本。拖式2B飛彈除了射程達到4500公尺，更具備「頂攻」能力，可攻擊敵軍裝甲車輛、碉堡，以及人員登陸艦艇，強化陸軍灘岸反登陸、反裝甲作戰能力。

值得一提的是，我國向美國採購與烏軍同款的拖式2B飛彈系統，其中包含1700枚拖式2B反裝甲飛彈、100套改良型目標獲得系統（ITAS）及新式悍馬車。國軍已獲得新式悍馬車，並投入今年「漢光40號」演習、天馬操演等演訓；至於因故延宕的1700枚拖式2B飛彈交付進度，根據國防部10月送交立法院的報告顯示，首批460枚已通過驗測、次批1240枚飛彈也已恢復生產，合計1700枚飛彈預計今年底全數接收完成。

圖為美國陸軍國民兵實彈發射拖式2B反裝甲飛彈情形。我國向美國採購的1700枚同型彈，在重新通過測評後已恢復生產，預計今（2024）年底全數接裝。（美國L3harris公司官網）

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