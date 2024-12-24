庫斯克持續激戰 澤倫斯基：北韓軍已逾3000傷亡

澤倫斯基23日指出，在庫斯克地區已有3000名北韓士兵傷亡。圖為北韓部隊示意圖。（路透資料照）

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭持續進行中，烏克蘭部隊目前在烏東、俄羅斯西部庫斯克州與俄軍作戰，而庫斯克地區也有不少支援俄軍的北韓士兵。烏克蘭總統澤倫斯基23日指出，他在接獲情資後得知，在庫斯克地區已有3000名北韓士兵傷亡。

綜合外媒報導，澤倫斯基表示，他收到烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrsky）對於庫斯克地區情勢的相關簡報，簡報中警告「北韓向俄羅斯軍隊增援更多部隊和軍事裝備的風險」，澤倫斯基認為，烏克蘭必須對此做出實際回應。

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北韓自今年8月初以來，已派遣約1.2萬北韓部隊前往俄羅斯，協助俄軍攻打據守庫斯克邊境的烏軍部隊。澤倫斯基提到，目前在庫斯克地區的北韓軍隊已有300人傷亡，他質疑：「為何北韓人要為普廷而戰？這是地球上任何正常人都無法回答的問題。」

針對俄羅斯與北韓聯手攻擊烏克蘭，澤倫斯基坦言：「儘管北韓對朝鮮半島及周邊國家造成影響，但世界各國幾乎沒有採取任何行動來打擊俄羅斯與北韓之間的犯罪連結。」澤倫斯基強調，莫斯科無法透過文字理解和平，但是他們能「感受」到力量，透過力量促成和平有其可能性，烏克蘭會竭盡一切努力來達成和平。

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