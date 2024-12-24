強化台灣與友邦退輔交流 陳進廣率團訪夏威夷丶關島

退輔會副主委陳進廣（左六）與夏威夷榮光會會員歡聚，並代表主任委員嚴德發頒贈感謝狀，由理事長周金龍（前右三）代表接受。（圖／退輔會提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕為強化我國與友邦退輔交流，退輔會副主任委員陳進廣日前率團出訪美國關島、夏威夷，訪視當地榮光會，了解近況，強化交流，並慰勉與感謝榮光會對榮僑及國民外交的奉獻與努力。

陳進廣是在本月7日至15日期間出訪，訪團成員還有服務照顧處處長曹東發、參事劉慶元、專員羅興展。

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退輔會指出，訪問期間，還拜會了關島退伍軍人事務辦公室、夏威夷州參、眾議員、美國海外作戰退伍軍人協會夏威夷分會、參訪夏威夷州崔普勒陸軍醫學中心，希望藉由此次高階人員到訪，增加國際能見度，並與各退伍軍人相關單位及社團建立聯繫管道，做為兩國安全合作的後盾。

退輔會於民國102年間，曾捐贈紀念碑設立於夏威夷國家公墓，因年久漆料褪色，於近期整修完畢，訪團停留夏威夷期間，至該公墓向二戰英雄致敬，並視察紀念碑整修情況。

在訪視關島及夏威夷榮光會時，陳進廣轉達主任委員嚴德發對海外榮民之關心，並懇切宣導國內榮家就養、長照及榮總醫療體系，並表達政府照顧榮民的決心與立場。

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