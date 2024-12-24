美國海軍復飛V-22魚鷹機 但新增「值勤前檢查變速箱」但書

經過半個月的檢整，美國海軍近期宣布V-22「魚鷹機」復飛。（資料照，記者劉宇捷攝）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美軍1架CV-22「魚鷹機」11月迫降於美國新墨西哥州，致使美國海軍、空軍、陸戰隊的同型機皆於本月初停飛。外媒報導，經過半個月的檢整後，美國海軍於近日宣布復飛，但為保障飛行安全，每一架魚鷹機再執行下次飛行任務前，都須特別檢查變速箱，確保安全無虞才得以放行。

美軍1架CV-22魚鷹機今年11月訓練期間，因故迫降於新墨西哥州坎農空軍基地（Cannon Air Force Base），所幸機上人員無大礙；在此之前，美軍1架CV-22魚鷹機去年11月於日本鹿兒島縣外海墜毀，不幸造成8人殉職。經調查，美軍這2起飛行事故，都與變速箱內部瑕疵有關。

為保險起見，美國海軍12月9日表示，其採納海軍航空系統司令部意見，將全軍的魚鷹機悉數停飛，美國空軍、陸戰隊亦跟進實施，並檢討是否須採取額外安全措施。

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美軍陸戰隊所屬V-22魚鷹機。（美聯社檔案照）根據《有線電視新聞網》（CNN）、《美國海軍學會新聞網》（USNI News）等外國媒體20日報導，經過為期半個月的停飛檢整，美國海軍航空系統司令部宣布，V-22魚鷹機的停飛已告一段落，不過每架魚鷹機執行下一次飛行任務前，都要特別檢查變速箱，若是發現異常情形，或者該型機已達特定飛行時數，則不會放行。

不過，美軍未透露特定飛行時數的律定標準，以及有多少魚鷹機受此影響。

美軍V-22魚鷹機的特色，在於可改變傾轉角度的2具旋翼，在起飛、爬升、降落時，可將旋翼調整至與地面垂直的角度控制升力，並在飛行階段將旋翼向前傾轉，使其能以時速500公里飛行，等於具備定翼機與旋翼機的優點。美國為V-22魚鷹機的最大用戶，美軍陸戰隊約有360架，美國海軍、空軍則各有50架左右。

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