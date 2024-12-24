越南首款國產反艦飛彈 VCS-01 岸基部署反制中國南海擴軍

越南國防公司Viettel在上周末舉行的2024越南國際防務展（VIDEX 2024）中，公開展示了其首款國產VCS-01機動岸置反艦飛彈系統 （右後），該系統是以VSM-01A「宋紅」飛彈（前中）為核心。（IDF經國號粉專提供）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕越南國防技術力求自主化並擺脫大量使用的老蘇聯系統，同時應對中國在南海海域日趨活躍的行動，越南著名的國防公司Viettel在上周末舉行的2024越南國際防務展（VIDEX 2024）中，公開展示了其首款國產VCS-01機動岸置反艦飛彈系統，而該系統現已在越南人民海軍中服役。

根據軍聞網站《NAVAL NEWS》22日報導，Viettel國防公司在上周19日至22日舉行的越南第二屆國際防務展中，推出了首款VCS-01岸基反艦飛彈系統，該系統的核心是由VSM-01A宋紅（Song Hong）反艦飛彈所組成。會場展示，VCS-01岸基反艦飛彈系統擁有5種作業車，分別為VLV-01飛彈發射車、VTRV-01運輸和裝彈車、VTIV-01技術檢查車、 VTAR-1目標捕獲雷達車，以及VCPV-01指揮車。

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VSM-01A長約5公尺，重量約為600公斤，搭載國產VJE-01渦輪噴射發動機，速度稱可達高亞音速，最大射程約80公里。（IDF經國號粉專提供）

VSM-01A「宋紅」飛彈為越南首款國產反艦飛彈，其中「VSM」即代表越南反艦之意。VSM-01A長約5公尺，重量約為600公斤，搭載國產VJE-01渦輪噴射發動機，速度稱可達高亞音速，最大射程約80公里。該飛彈據信已開始部署在越南人民海軍，並計畫取代蘇聯時期的P-15、P-20反艦飛彈。

Firing footage of Vietnamese VSM-01A. pic.twitter.com/X9LczmA1F0 — Lee Ann Quann （@AnnQuann） December 17, 2024

報導引述越南消息人士稱，VSM-01A也曾經從Shershen級魚雷艇發射，這表明該飛彈最終也將武裝越南海軍艦艇。

越南軍方無論在陸地車輛或是各式先進武器上都力求國產，以擺脫老舊的蘇聯武器系統。同時，面對中國在南海不斷的擴張行動，越南擁有緊鄰南海的大片海岸線，因此必須靠自力強化國防裝備，以滿足未來自我防衛需求；而VCS-01機動岸置反艦飛彈系統的推出，將有助於越南海軍將其機動部署在海岸線或是外離島，提防中共可能的海上行動。

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