強化部隊「精準打擊」訓能 陸軍步訓部2.36億添購手持熱像儀

為強化進訓部隊偵察、精準打擊效能，陸軍步訓部本（12）月中旬自明（2025）年9月上旬，將投入新台幣2.36億餘元，對外採購手持式熱像儀。（本報資料照，記者劉宇捷攝）

〔記者陳治程／台北報導〕得益於科技進步，一支軍隊的「精準打擊」已是戰力關鍵指標，不只是戰機、船艦、裝甲車等傳統儎台，單兵也能運用相關裝備，發揮靈活、全天候、協同作戰的能力，迅速現敵人於無形。國防部在最新發佈的決標公告顯示，將投入新台幣2.36億餘元，為陸軍步訓部採購手持式熱像儀，強化進訓部隊的偵察能力與打擊效能。

根據政府電子採購網公告，國防部本次以「手持式熱像儀」名義招標、全案金額達新台幣2億3638萬5千元，並於上（11）月5日開標，預計明年9月上旬完成採購，履約地點在高雄市鳳山區，為步兵訓練指揮部所需的相關裝備。

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國防部本次代陸軍步訓部公告「手持式熱像儀」採購案的決標資訊。（擷自政府電子採購網）。

據了解，本次「手持式熱像儀」案得標廠商的採購品項來自歐洲，為陸軍特種部隊現役裝備。根據原廠資訊，該熱像儀重不到1.3公斤、能持續使用4小時以上，具6倍光學變焦和低光源鏡頭模組；同時兼有數位羅盤和雷射測距儀的功能，能識別至多10公里外目標，並以USB、藍牙等傳輸方式將目獲情資提供給狙擊手、前進管制官甚至是指揮中心進行決策，以建構多領域聯合作戰的體系。

而在陸軍特戰部隊現行編制中，該裝備是由前進觀測官進行操作，前進觀測官除配有T91步槍、T75K3手槍、MHR-112手持無線電和急救包外，另也具備操作無人機、測風儀等裝備的能力，提供砲兵、狙擊手目標位置情報，進而發揮精準打擊之效，是特戰小組與友軍單位間的情資橋樑。

陸軍特戰六人組編制中，手持熱像儀的操作是由前進觀測官執行，另也藉由無人機、測風儀等裝備，與砲兵、狙擊手交換目標情資，是特戰小組與友軍單位的橋樑。（本報資料照，記者劉宇捷攝）

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