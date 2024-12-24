英軍反無人機黑科技！電波武器每次發射成本僅台幣4元

這款「無人機殺手」使用無線電波癱瘓敵方設備，使其墜落地面。（圖：英國國防部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國陸軍近期成功試射了一款新型武器，能發射無線電波擊落敵方無人機，為現代戰場防禦帶來革新。這款名為「無線電定向能武器」（Radio Frequency Directed Energy Weapon, RFDEW）的系統，可偵測、追蹤並反制來自空中、陸地和海上的多重威脅，並且具備高度自動化，能由單兵操作且安裝於軍用車輛上。

根據英國《電訊報》（The Telegraph）報導，RFDEW 可在約914公尺內幾乎即時癱瘓目標，每次發射成本僅10便士（約新台幣4元），成本效益遠高於傳統飛彈防空系統。今年初，英國國防部也成功試射了另一款名為「龍火」（DragonFire）的高功率雷射武器，每次發射成本約10英鎊（約新台幣323元）。與雷射武器透過光速切穿目標不同，RFDEW 利用高頻無線電波干擾或破壞無人機內部的關鍵電子元件，使其癱瘓或墜落。

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這項實彈試射由英國陸軍「皇家砲兵暨發展部隊」與「第七防空群」在威爾斯西部靶場進行。試驗期間，防空人員模擬不同環境與威脅類型，探索該武器的作戰潛力。英國國防部強調，此次試驗是強化武裝部隊未來作戰能力的重要一步，後續將繼續進行更多試驗與開發計畫。

隨著烏俄戰爭凸顯無人機在現代戰場的重要性，英國國防大臣夏普斯（Grant Shapps）上月宣布，陸軍將汰除現役的主要無人機系統及其他過時裝備。英國陸軍參謀長桑德斯上將（General Sir Patrick Sanders）則表示：「戰爭型態正在改變，我們必須以不同的思維與行動因應。」

英國國防部採購與工業部長伊格爾（Maria Eagle）讚揚 RFDEW 的試射成功是英國自主研發武器的重大進展，展現出其在定向能武器領域的領先地位與回應新興威脅的能力。

RFDEW 系統由英國泰雷茲集團（Thales UK）主導開發，並與分包商奇內蒂克公司（QinetiQ）、泰利丹 e2v（Teledyne e2v）及霍里巴米拉公司（Horiba Mira）合作製造。泰雷茲主管麥克維恩（Nigel MacVean）表示：「泰雷茲40多年來一直處於這項開創性技術的最前沿，並將持續與政府夥伴合作推進相關研發。」

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