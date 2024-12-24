美海軍軍艦「新血」拉警報！ 美國會擬推新法案讓造船業再次偉大

圖為美國海軍「喬治華盛頓號」航艦（圖中下者），今年11月中在東海實施「自由之刃24-2」聯合演習之情形。（美軍DVIDS網站）

〔記者陳治程／綜合報導〕中共解放軍海軍新艦近年加速下水、服役，「下餃子」般的擴張現象促使美國急起直追；但美國造船業在後疫情時代產能低落，不只美軍新購的核動力潛艦、巡防艦建造進度延宕，就連現役艦歲修、延壽升級都相繼爆出工法缺失，嚴重影響海軍戰力建構。為此，美國國會民主、共和兩黨議員現正計畫合推「SHIPS」法案，設法重振造船業過往榮景，強力回應中國威脅。

《美國海軍學會新聞》（USNI News）報導，這項名為「美國造船暨泊港設施繁榮與安全法案」（SHIPS）的提議，10月時已由共和黨眾議員沃茲（Mike Waltz）、民主黨參議員凱利（Mark Kelly）共同宣布。凱利表示，隨著中國軍事崛起，這項法案將是美國對印太和平挑戰的回應，美國造船業的供應鏈、貨運、造船及勞動力培訓，都將藉此獲得全面性的強化。

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共和黨眾議員沃茲（圖左）、民主黨參議員凱利（圖右），前者現已獲美國總統當選人川普任命，將擔任國家安全顧問。（路透、法新社檔案照；本報合成）

美國造船業景氣歷經COVID-19疫情後，勞動力基礎嚴重下滑，後疫情時代爆發俄烏、以哈等區域衝突，加深了美國海軍艦隊的海外部署壓力。然而，美國海軍今（2024）年上半先是在新財年僅申購一艘「維吉尼亞級」核動力潛艦引起國會關注、「星座級」巡防艦也因設計頻改延宕工程遭檢討；下半年則再爆出航艦、潛艦焊接工序不標準，以及「提康德羅加級」巡洋艦延壽不力等問題，敲響造船業警鐘。

根據參議員凱莉揭露的法案內容，該法案將在美國白宮設立「海事戰略顧問」（Maritime Security Advisor）一職、運用信託基金推行「國家海事戰略」（National Maritime Strategy）；目標在未來10年內新造250艘國籍商船、重整商業海事法規與相關標準，除提高美籍商船的國際貨運比例，也計畫讓軍、民造船廠投資者享有稅務抵免，擴大美本土的船舶建造與維修量能。

圖為美國海軍伯克級驅逐艦「費茲傑羅號」（DDG-62），身後所在地區即為歷史悠久的美國英格斯造船廠（Ingalls Shipbuilding shipyard）。（美軍DVIDS網站）

此外，該法案也計畫成立全新的「美國海事創新中心」（U.S. Center for Maritime Innovation），強化美本土的船舶設計、製造與能源系統研發能力，重拾美國造船業領導地位。

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