不亞於「出雲級」輕航艦！ 日本海上保安廳3萬噸巨艦設計曝光

日本海上保安廳新一代新型多用途巡邏船設計概念曝光，排水量高達3萬1000噸。（擷取自海上保安廳報告）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕日本海上保安廳為肆應日益複雜的區域局勢挑戰，其於20日發布最新一份報告陳述應對作為，並揭露了長達200公尺、排水量高達3萬1000噸的新型多用途巡邏船設計圖，與可搭載戰機的日本海上自衛隊「出雲級」護衛艦噸位相當。這艘新艦可搭載直升機、多艘小艇與車輛，可望在2029年交付後，負責海上偵巡、救難等重任。

根據海上保安廳20日公布的新型多用途巡邏船（多目的巡視船）的設計概念與性能數據，這艘新型巨艦的排水量高達3萬1000噸，全長200公尺、寬27公尺，艦艉甲板空間充裕，可停放2架直升機，艦艏甲板則設有吊臂與貨櫃裝載空間，並裝設可供車輛進出的渡板，艦體偌大的空間設有供水設施，也可停放多艘小艇，以及運載大量的人員。

日本海上自衛隊滿載排水量27000噸的「出雲級」護衛艦二號艦加賀號，日前驗證F-35B戰機起降，實際上已可視為「輕型航艦」。（取自日本海上自衛隊X）檢視海上保安廳這艘新一代「巨艦」數據，其已與滿載排水量達3萬噸、長248公尺、寬27公尺的日本海上自衛隊「出雲級」護衛艦相若。「出雲級」護衛艦經過改裝，已可供F-35B戰機起降，與西方國家定義的輕型航空母艦無異。

海上保安廳新型多用途巡邏船的主要用途，為人員運輸、人道救援、救災救難及領海偵巡等任務，同時具備扮演指揮艦的潛力，公開資料之中，並未見機砲、艦砲等武裝。海上保安廳規劃，新型多用途巡邏船今年進行先期作業、爭取預算後，預計費時5年建造，計畫於令和11年（2029年）交付。

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在這款「巨艦」服役之前，日本海上保安廳最大的艦艇，為2013年服役迄今、排水量約7350噸的「秋津島級」（あきつしま）巡邏船，同樣可搭載2架直升機，並裝設40公厘、20公厘機砲作為自衛武器。不過，考量中國海警船頻繁對日本尖閣諸島（我國稱釣魚台列嶼）周遭海域活動，以及排水量超過1萬2千噸的「2901」海警船挑戰，日本因而決心打造噸位更大的艦艇與之抗衡。中國海警船「2901」排水量達1萬2000噸，也曾參與中共「聯合利劍」軍演。（取自微博）

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