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近年最大規模！ 美日於日本周邊聯演 F-15J、B-52大秀肌肉

2024/12/24 16:22

美國空軍及日本自衛隊也分別於上周16日，派遣B-52轟炸機及F-15J、F-35A、EA-18G等於執行雙邊聯合演習，堪稱近年數一數二大規模！（圖片取自聯合參謀本部的X帳號、劉宇捷編輯）美國空軍及日本自衛隊也分別於上周16日，派遣B-52轟炸機及F-15J、F-35A、EA-18G等於執行雙邊聯合演習，堪稱近年數一數二大規模！（圖片取自聯合參謀本部的X帳號、劉宇捷編輯）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕上個月中俄轟炸機、戰鬥機，於東海及日本海附近空域進行聯合巡邏後，美國空軍及日本自衛隊也分別於上周（16日）派遣B-52轟炸機及F-15J、F-35A、EA-18G等於執行雙邊聯合演習，堪稱近年數一數二大規模！演習空域除涉及東海、日本海外，還包括了沖繩東南部的太平洋空域，宣示日本周邊的區域安全，並強調不容忍單方面武力改變現狀。

據軍聞網站《The Aviationist》22日報導，日本防衛省透露，日本於本月16日與美軍進行了一次大規模空中演習，演習雙方共由35架飛機組成，演習區域涉及東海、日本海以及沖繩東南部的太平洋。報導補充說明表示，雖然美國和日本戰鬥機的大型編隊以前曾進行過飛行，但在此之前從未見過如此大的數量，就參與飛機的數量而言，這可能使其成為近年來最大規模的盟軍空中演習之一。

雙邊演習空域涉及東海、日本海，以及沖繩東南部的太平洋空域，以宣示日本周邊的區域安全，並強調不容忍單方面武力改變現狀。（圖片取自聯合參謀本部的X帳號）雙邊演習空域涉及東海、日本海，以及沖繩東南部的太平洋空域，以宣示日本周邊的區域安全，並強調不容忍單方面武力改變現狀。（圖片取自聯合參謀本部的X帳號）

針對如此規模的雙邊聯演，美軍至今非常低調，尚未發布有關演習的任何圖文。不過日本防衛省統合幕僚監部的新聞稿指出，參與演習的兵力包含美軍1架B-52轟炸機、4架F-35A戰機、4架F-18戰機、4架F-22戰機、6架F-16戰機及3架EA-18G電戰機，日本自衛隊方面則出動13架F-15戰機。不過，日方也僅發布B-52與F-15J編隊的畫面，並未透露其他機種的影像。

日本聯合參謀本部17日也在其社群網站，發布了上述這些照片，並簡單說明指出，隨著涉及國家安全的活動加劇，日本周邊安全環境日益嚴峻，日本自衛隊和美軍舉行了雙邊演習。儘管日方並沒有具體說明，但這項聲明可能指的是最近中、俄轟炸機在該地區的活動增加。

從照片中可見，兩架F-15J戰機正與美軍B-52轟炸機護航伴飛，依據F-15J垂直尾翼上的飛行隊式樣，也證實了此次參與的13架F-15J分別來自新田原基地的第5航空團、小松基地的第6航空團，以及那霸基地的第9航空團。

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