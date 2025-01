近年最大規模！ 美日於日本周邊聯演 F-15J、B-52大秀肌肉

美國空軍及日本自衛隊也分別於上周16日,派遣B-52轟炸機及F-15J、F-35A、EA-18G等於執行雙邊聯合演習,堪稱近年數一數二大規模!(圖片取自聯合參謀本部的X帳號、劉宇捷編輯)

〔記者劉宇捷/綜合報導〕上個月中俄轟炸機、戰鬥機,於東海及日本海附近空域進行聯合巡邏後,美國空軍及日本自衛隊也分別於上周(16日)派遣B-52轟炸機及F-15J、F-35A、EA-18G等於執行雙邊聯合演習,堪稱近年數一數二大規模!演習空域除涉及東海、日本海外,還包括了沖繩東南部的太平洋空域,宣示日本周邊的區域安全,並強調不容忍單方面武力改變現狀。

據軍聞網站《The Aviationist》22日報導,日本防衛省透露,日本於本月16日與美軍進行了一次大規模空中演習,演習雙方共由35架飛機組成,演習區域涉及東海、日本海以及沖繩東南部的太平洋。報導補充說明表示,雖然美國和日本戰鬥機的大型編隊以前曾進行過飛行,但在此之前從未見過如此大的數量,就參與飛機的數量而言,這可能使其成為近年來最大規模的盟軍空中演習之一。

請繼續往下閱讀...

雙邊演習空域涉及東海、日本海,以及沖繩東南部的太平洋空域,以宣示日本周邊的區域安全,並強調不容忍單方面武力改變現狀。(圖片取自聯合參謀本部的X帳號)

針對如此規模的雙邊聯演,美軍至今非常低調,尚未發布有關演習的任何圖文。不過日本防衛省統合幕僚監部的新聞稿指出,參與演習的兵力包含美軍1架B-52轟炸機、4架F-35A戰機、4架F-18戰機、4架F-22戰機、6架F-16戰機及3架EA-18G電戰機,日本自衛隊方面則出動13架F-15戰機。不過,日方也僅發布B-52與F-15J編隊的畫面,並未透露其他機種的影像。

日本聯合參謀本部17日也在其社群網站,發布了上述這些照片,並簡單說明指出,隨著涉及國家安全的活動加劇,日本周邊安全環境日益嚴峻,日本自衛隊和美軍舉行了雙邊演習。儘管日方並沒有具體說明,但這項聲明可能指的是最近中、俄轟炸機在該地區的活動增加。

【Japan-U.S. Bilateral Exercise】

JSDF and U.S. Forces conducted a bilateral exercise amid an increasingly severe security environment surrounding Japan following intensified activities concerning Japan’s national security. pic.twitter.com/ivcmziFMg9